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الثلاثاء، 08-03-2022 03:51 م

الكويت: شركة طيران ترفع أسعار رحلاتها بسبب صعود النفط

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الوكيل الاخباري- أعلنت طيران الجزيرة الكويتية عن زيادة طفيفة في أسعار رحلاتها إلى جميع الوجهات التي تخدمها على إثر ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت الشركة في بيان إن أسعار تذاكر السفر ارتفعت إلى الوجهات الإقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي 16.5 دولار بالاتجاه الواحد، و33 دولاراً للرحلات التي تفوق الثلاث ساعات بالاتجاه الواحد.

وأضاف متحدث باسم الشركة أن الوقود يُعد أكبر نسبة من التكاليف التشغيلية التي تتكبدها شركات الطيران، لذا فإن التأثير كان مباشرا على أسعار الرحلات.

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