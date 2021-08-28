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السبت، 28-08-2021 02:35 م

تعرف على مدينة كان الفرنسية

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الوكيل الإخباري - تنعم مدينة كان بشمس الريفيرا الفرنسية، وهي بقعة مثالية للاسترخاء على الشواطئ الرملية ومقاهي الأرصفة المليئة بالناس. تشتهر مدينة كان بشواطئها البكر وفنادقها الفخمة ومحلاتها ومطاعمها.

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الأماكن السياحية في مدينة كان الفرنسية :

 

إيل سانت مارغريت
على الرغم من كونها أكبر جزر ليرين، إلا أن إيل سانت مارغريت لا تزال صغيرة ينصح بالزيارة في رحلة بحرية خاصة من مدينة كان أو في رحلة ليوم بالعبّارة بمجرد الوصول إلى الجزيرة، من الممكن التنزه في ممر يبحر حول الجزيرة عبر بساتين الأوكالبتوس ومناظر الريفيرا الفرنسية المذهلة في غضون ساعتين ونصف فقط، والتوقف في نزهة أثناء الإطلال على البحر الأبيض المتوسط تشمل المعالم البارزة الأخرى في الجزيرة حصن رويال الشهير، والمتحف البحري الصغير الذي يضم قطع أثرية تاريخية لحطام السفن.

 

لا كروازيت
هو متنزه على ساحل المحيط تصطف على جانبيه المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، ومزدحم بكل من المصطافين والسكان المحليين سواء كنت ستتوقف لتناول طعام الغداء أو العشاء أو مشاهدة الناس أثناء سيرك، فإن التنزه على طول هذا الشارع الشهير أمر لا بدّ منه لزوار مدينة كان.

 

بورت غريمو
بورت غريمو مكان فريد من نوعه، منظم على أربع جزر محاطة بالقنوات ومتصلة بالجسور، ومن ثم فهي تعرف باسم فينيسيا بروفانس تم تصميم القرية بأكملها وبنائها في الستينيات على المستنقعات السابقة غرب مدينة سانت تروبيز الساحرة غالبية المنازل بسيطة في الهيكل وتشبه منازل الصيادين التقليدية في المنطقة تبدو القرية الخالية من حركة المرور تقريباً وجهة شهيرة لكل من مالكي المنازل والزوار. 

 

فيردون جورج
يعد مضيق فيردون بمنحدراته الجيرية المذهلة ومياهه اللازوردية، أحد أسرار الريفييرا الفرنسية يوفر الموقع فرصاً للسباحة والإبحار والاستحمام الشمسي وتسلق الصخور على الطرق التي تمتد على مد البصر.

 

المصدر - سيدتي 

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