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الثلاثاء، 30-03-2021 11:45 ص

جزيرة في نيويورك تفتتح أول فندق على أرضها رغم ماضيها المظلم

جزيرررة
أرشيفية


الوكيل الإخباري - ستستقبل جزيرة روزفلت في مدينة نيويورك قريباً نزلاء إقامة فندقية لأول مرة، مع ماضيها المثير للاهتمام ومستقبل عالي التقنية.

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ويفتح فندق "Graduate Roosevelt Island" المكون من 224 غرفة أبوابه للضيوف في الأول من يونيو/ حزيران المقبل. ويقع البرج المكون من 18 طابقاً عند مدخل الحرم الجامعي المبتكر الجديد لجامعة "كورنيل"، ليصبح المبنى رقم 29 لشركة "Graduate" والأول في المدينة.


وقال ديفيد روشفورت، رئيس شركة "Graduate Hotels" وهو أيضاً من خريجي جامعة "كورنيل" إن "القدرة على امتلاك فندق في مدينة نيويورك لا يزال متجذراً في حرم جامعي وجامعة كبرى مثل "كورنيل" وما يُفترض أن يكون بوابة صناعة التكنولوجيا لمدينة نيويورك، كان حقاً بمثابة فرصة فريدة لنا".


ويُعد حرم جامعة كورنيل للتكنولوجيا المتنامي على مستوى الخريجين، الذي افتتحت المرحلة الأولى منه في عام 2017، فصلاً جديداً لجزيرة روزفلت، التي لفتت الانتباه في القرن التاسع عشر بسبب ضمها السجون ودور العمل، ومستشفى الجدري، إضافةً إلى ملجأ للمصابين بأمراض عقلية.


وتظاهرت الصحفية الاستقصائية الرائدة نيللي بلي بأنها مريضة عقلياً حتى يتم قبولها في مصحة المصابين بأمراض عقلية، مما أدى إلى إصدارها سلسلة عام 1887 بعنوان "عشرة أيام في بيت مجنون" كشفت الانتهاكات والظروف السيئة داخل المنشأة.


ولا تزال آثار هذا التاريخ المقلق موجودة على الجزيرة، والآن تظهر مباني القرن الحادي والعشرين اللامعة في حرم "كورنيل تيك" الجامعي. وتهدف شركة "Graduate" إلى الربط بين القديم والجديد، مع إيماءات إلى تاريخ الجزيرة وماضي "كورنيل" ومستقبلها الحديث.

 

سي ان ان

 

 



 




 

 


 

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