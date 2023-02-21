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الثلاثاء، 21-02-2023 04:18 م

جولة على أماكن السياحة المفضلة في أسوان عند زيارة مصر

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الوكيل الإخباري - تقع أسوان في جنوب مصر على المنحنيات المتعرجة لنهر النيل، وهي المدينة الأكثر هدوءًا في مصر، حيث تستقطب الزائرين للتوقف والاسترخاء لبضعة أيام والاستمتاع بالجو البارد.

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في الآتي، جولة على أبرز أماكن السياحة في أسوان :

 

أفضل وقت للزيارة

يكون الطقس لطيفًا ومريحًا بين شهري أكتوبر وأبريل في أسوان. إشارة إلى أن ذروة الموسم السياحي في ديسمبر ويناير، إذ تزدحم المعالم السياحية الشهيرة مثل أبو سمبل خلال هذا الوقت.

أبو سمبل
يقع أبو سمبل على بعد 280 كيلومترًا جنوب أسوان، لذا توقع أن يستغرق النقل في حافلة صغيرة أو سيارة حوالي ثلاث ساعات. بناه رمسيس الثاني، ربما يكون أبو سمبل هو المزيج الوحيد من الهندسة المعمارية القديمة والهندسة الحديثة.

المتاحف
متحف النوبة: يعتبر من بين أفضل المتاحف في مصر، ويحتوي على وثائق توضح محنة الأشخاص الذين تم نقلهم لبناء سد أسوان وبحيرة ناصر. يضم المتحف قطعًا أثرية من مملكة كوش بالإضافة إلى تمثال لرمسيس الثاني، وتمثالًا لأمينراس، ورأس الشباتكا ورأس الطهراقة الجرانيت الأسود.

 

لأسواق

لا تكتمل أي رحلة إلى أسوان من دون شراء سلعها الفريدة والغريبة، أهمها:
سوق الشريعة: تقع في وسط مدينة أسوان، وهي مثالية لشراء الهدايا التذكارية، وبعض الأغراض لا سيما البهارات، ومسحوق حناء عالي الجودة، والعطور، والأوشحة بألوان قوس قزح، والسلال، والفضيات، وأعمال التطريز، وأغطية رأس.

 

الشواطئ

نوبيان بيتش: يقع هذا الشاطئ على الضفة الغربية للنيل، ويعدّ نوبان موقعًا شهيرًا للسباحة في النهر. يمكن للزائر السباحة في هذه المياه في الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس مباشرة، والاستمتاع ببعض الطعام والكوكتيلات في مطعم نوبيان.

 

سيدتي 

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