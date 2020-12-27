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الأحد، 27-12-2020 02:44 م

خبير يكشف المكان الأكثر خطورة في المطار للإصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن كبير الخبراء في مركز التشخيص المجهري لدى الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين، ميخائيل ليبيديف، إن نقطة التفتيش في المطار هي المكان الأكثر خطورة للإصابة بفيروس كورونا.

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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "من الصعب الالتزام بالمسافة الاجتماعية في نقاط التفتيش، وتعقيم اليدين بعد اجتياز الإجراء".


ونصح ليبيديف: "بعدم التجول في مبنى المطار دون سبب اضطراري، والتسجيل على الرحلات الجوية عبر الإنترنت".


الجدير بالذكر أن دراسة أجراها باحثون من جامعتي فلوريدا وواشنطن، ومركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان في مدينة سياتل الأمريكية، كشفت عن الأماكن الأكثر خطورة للإصابة بعدوى فيروس "كوفيد - 19".


ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "جاما نيتورك أوبن" العلمية، يعتبر المنزل المكان الأكثر خطورة للإصابة بفيروس كورونا في حال إصابة أحد أفراد الأسرة بالعدوى.


وأكد الباحثون ضرورة أخذ نتائج الدراسة في الاعتبار عند تطوير استراتيجيات مستقبلية للوقاية من "كوفيد – 19"، مشيرين إلى ضرورة ارتداء الأقنعة الواقية في المنزل، وتهوية وتعقيم المنزل بانتظام.

 

سبوتنيك

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