روسيا توقف الطيران مع تركيا

الوكيل الإخباري - أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الاثنين، أن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا اتخذ قرارا بتقييد حركة الطيران المنتظم والعارض بين روسيا وتركيا اعتبارا من 15 أبريل/نيسان الجاري وحتى الأول من شهر يونيو/حزيران.

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وقالت غوليكوفا في إحاطة: "أود أن أشير إلى أن مهمتنا الرئيسية هي الحفاظ على صحة المواطنين الروس واستقرار وضع عدوى فيروس كورونا المستجد، وهو ما تمكنا من تحقيقه في الأشهر الأخيرة. مقر العمليات يقوم بمراقبة العدوى في البلاد التي لنا معها حركة طيران مفتوحة".



وأضافت غوليكوفا: "اتخذنا قرارا بتقييد الطيران المنتظم والعارض من المطارات الدولية الروسية إلى المطارات التركية والعكس اعتبارا من 15 أبريل/نيسان وحتى الأول من شهر يونيو/حزيران".



وتابعت غوليكوفا: "ننصح منظمي الرحلات السياحية بإيقاف تجارة المنتجات السياحية إلى تركيا من روسيا في هذه الفترة".

سبوتنيك عربي