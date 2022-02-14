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الإثنين، 14-02-2022 03:02 م

زنابق الماء على نهر ميكونغ كرنفال مبهر من الجمال

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الوكيل الإخباري - زنابق الماء، التي تنمو في متاهة من المياه والأرض في دلتا نهر ميكونغ، غرب فيتنام هي بلا شك فرصة لتجربة واحدة من عجائب هذا البلد العديدة، إذ تتشكل هذه النباتات في مجموعة متشابكة من الجزر والقنوات التي تبرز منها القرى والأسواق العائمة والمعابد الرائعة.

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وتعد المنطقة وجهة غنية بالتقاليد، منغمسة في الطبيعة الفخمة التي لا تتوقف أبداً عن جذب فضول المسافرين من جميع أنحاء الكوكب.

 

وتبدأ فصول قصة المشهد المدهش خلال موسم حصاد الزنبق السنوي طويل الجذع الذي يحدث في دلتا نهر ميكونغ، تزدهر هذه النباتات المائية الرائعة، التي كانت دائماً رمزاً بارزاً للبلاد، خلال الفيضانات التي تغمر قنوات حقول الأرز.

 

وفي حدث يجمع مزارعي المنطقة في مجموعة تبدو وكأنها رقصة، أو لعبة متناغمة من الحركات الناعمة والمتعرجة ومن بين أكثر الألعاب رومانسية وإثارة للذكريات في العالم، حيث تشكل ظاهرة عفوية من مشاهد الجمال المذهل والتي وثقها من خلال عدسته المصور الفيتنامي "ترونغ هوي فام" في سلسلة من الصور غير العادية بعنوان "ليليز هارفست".

 

زهرة الخليج 

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