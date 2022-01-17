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الإثنين، 17-01-2022 04:28 م

فوائد السفر وحدك.. ما هي؟

7 Benefits of Solo Travel


الوكيل الإخباري - السفر تجربة ممتعة، وفي العادة يكون نشاطاً جماعياً بصحبة الأصدقاء أو العائلة، لكنه من النشاطات الفردية أيضاً، إلا أن هناك اعتقاداً خاطئاً شائعاً أن سفر الفرد وحده لن يعود عليه بنفس الاستمتاع، وأنه سيشعر بالوحدة أكثر، لكن ذلك ليس بالضرورة أن يحدث.

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أكثر استقلالية
يمنحك السفر بمفردك مسؤولية الاعتناء بنفسك، إذ تميلين إلى البقاء أكثر وعياً وانتباهاً، وتعلم القيام بكل شيء بمفردك، ما يساعدك على النضج عقلياً وعاطفياً، بجانب تعزيز ثقتك، والقدرة على المواجهة.

 

دروس حياتية
بجانب الاستمتاع بالأجواء والاستكشاف، يمنحك السفر العديد من الدروس الحياتية المفيدة، ويساهم في تغيير منظورك للحياة إلى الأفضل، وتوسيع آفاقك، جنباً إلى جنب مع ما تتعلمينه بشأن الثقافات والتقاليد المختلفة.


صداقات جديدة
إضافة إلى معرفة المكان وطبيعة أُناسه وثقافتهم، يمنحك السفر وحدك فرصة التعرف إلى أشخاص جدد، وتكوين صداقات جديدة، ما يعزز تواصلك الاجتماعي.


تعزيز فضولك
يساعد السفر بمفردك في تغذية فضولك وتعزيزه أكثر، إذ تصبحين أكثر تعطشاً لمزيد من الاستكشاف والمعرفة، كما تصبحين أكثر وعياً، بما حولك وكيفية التعامل، فالسفر وحدك يساعد في توسيع مداركك وآفاقك.

 

زهرة الخليج 

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