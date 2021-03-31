الأربعاء 31-03-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 31-03-2021 01:10 م

نائب روسي يؤيد فكرة السياحة إلى روسيا بهدف التطعيم ضد كورونا

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلن نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، بيوتر تولستوي، أنه يؤيد فكرة السياحة الخاصة إلى روسيا بهدف التطعيم ضد كورونا، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تزويد الروس باللقاح في البداية.

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وقال تولستوي في حديثه لإذاعة "موسكو تقول"، اليوم الأربعاء: "إنها فكرة جيدة وتعجني كثيرا. وأريد أن أقول إننا نسمع دائما أسئلة من شركائنا وأصدقائنا الذين يسألون: "هل يمكننا دخول روسيا من أجل التطعيم؟".


وأضاف أن احتمال التطعيم ضد كورونا في روسيا يهتم به مثلا الفرنسيون، لأن "الطابور للتطعيم في فرنسا امتد إلى تشرين الثاني /نوفمبر القادم، ولا يريد أحد أن يكون مريضا".  


وشدد في الوقت ذاته على أنه من الضروري قبل كل شيء تزويد المواطنين الروس بالعدد الضروري من اللقاح.


وتابع: "لم نحل حتى الآن مشكلة تطعيم السكان وقبل خلق المناعة لدينا أي قبل تلقيح 60% من سكان البلاد أو تأمينهم ضد كورونا بطريقة أخرى. يبدو لي أن دعوة الأجانب لن يكون أمرا صحيحا".


وذكر أن الجرعات من اللقاح التي ستستخدم لتطعيم المواطنين الأجانب من الممكن أن تكون غير كافية للمواطنين الروس، واصفا هذا الوضع بأنه أمر غير مقبول.


وعبر تولستوي عن اعتقاده بأن تنفيذ فكرة السياحة إلى روسيا بهدف التطعيم ضد كورونا "سيتم ولكن بعد فترة وجيزة".

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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