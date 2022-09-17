نصائح لاختيار أفضل مقعد في الطائرة

الوكيل الإخباري - يريد المسافر اختيار المقعد المناسب والأفضل من بين الكثير من المقاعد على متن الطائرة من أجل الشعور بالراحة طوال الرحلة السياحية خصوصًا إذا كانت طويلة، لذا يمكن تحديد عدد من النصائح والتي تسهل على المسافر اختيار أفضل مقعد على متن الطائرة.

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تجنب الضوضاء

إذا كانت الرحلة تستغرق وقتًا طويلاً طوال الليل، فربما يرغب المسافر في الحصول على قسط من النوم قليلاً، لذا فإن العثور على مكان هادئ سيكون على رأس القائمة، لتجنب ضوضاء المحرك من خارج الطائرة، كما أنه من الممكن البقاء بعيدًا عن الجزء الخلفي من الطائرة، تنحرف ضوضاء المحرك للخلف، لذا فإن الجلوس أمام الجناح هو أفضل فرصة لك لتجنب الضوضاء الخارجية، خاصة إذا كان المسافر جالسًا على النافذة.

أرجل إضافية

بينما توفر الحواجز مساحة إضافية للأرجل، فإن الخيار الأفضل هو صفوف الخروج، هذا لأن المقاعد الحاجزة غالبًا ما تأتي مع مشاكل إضافية، لا يوجد مقعد أمام المسافر لذا يجب أن تكون جميع أغراض المسافر المحمولة في خزانة علوية للإقلاع والهبوط، وعادة ما تكون شاشات الفيديو القابلة للسحب أصغر من ظهر المقعد شاشات أيضًا، كما أنه يتم تخزين طاولات الدرج أيضًا في مسند ذراع المقعد، مما يعني أن عرض المقعد أضيق قليلاً من المقاعد الأخرى، لذا لتجنب هذه المشاكل والحصول على مساحة إضافية للساقين، فمن الممكن محاولة الحصول على مقعد مخرج الطوارئ، تتباعد الصفوف عن بعضها للسماح بالوصول في حالات الطوارئ، ولا يوجد جدار حاجز لتقليل المساحة لتمديد الساقين.



مساحة إضافية للكوع

قد تكون محاولة الحصول على مساحة إضافية للكوع أمرًا ضروريًا، ولكن إذا كان المسافر يرغب بشدة في مد المرفقين للخارج، فمن الممكن البحث عن مقعد أسفل الجزء الخلفي من الطائرة وبعيدًا عن الأبواب، تمتلئ المناطق القريبة من الأبواب في وقت مبكر حيث يفضل معظم المسافرين أن يكونوا بالقرب منهم، إذا اختار المسافر مقعدًا باتجاه الخلف، فمن غير المرجح أن يكون المقعد الأوسط ممتلئًا لأن المقاعد الوسطى باتجاه الخلف تعتبر مقاعد أسوأ من المقاعد المتوسطة باتجاه الأمام وبالقرب من الأبواب، بهذه الطريقة يمكن الاستمتاع بغرفة إضافية للكوع مع عدم وجود أحد بجوار المسافر.

مقاعد الممر

إذا كان المسافر يفضل الجلوس على الممر، فإن أفضل مقاعد الممر هي تلك الموجودة في القسم الأوسط من الطائرة، إذا كانت الطائرة ذات تكوين 3-4-3 ، فإن الجلوس على ممر القسم الأوسط يعني أنه سيكون هناك عدد أقل من الركاب الذين يحتاجون إلى تجاوز للوصول إلى المرحاض أو لتمديد أرجلهم، المقاعد الوسطى في القسم الأوسط هي أيضًا أقل استحسانًا للركاب وعادة ما تكون آخر مرة يتم ملؤها، لذلك قد يكون المسافر محظوظًا بما يكفي لوجود مقعد احتياطي بجواره.



وجبات سريعة

إذا كان المسافر يرغب في الحصول على وجبة في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن من الاستمتاع ببقية الرحلة دون انقطاع، فمن الممكن الجلوس في مقدمة المقصورة، حيث تبدأ خدمة الطعام عادةً في المقدمة، والأفضل من ذلك، فمن الممكن التفكير في طلب الوجبة السريعة عبر الإنترنت قبل الرحلة حيث يتم تقديم هذه الوجبات أولاً قبل أي شخص آخر، مما يمنحه وقتًا أطول للنوم.

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