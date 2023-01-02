الإثنين 02-01-2023
الوكيل الاخباري

التربية تنشر أسئلة امتحان تاريخ الأردن لتكميلية التوجيهي

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وماكيفكا وغورلوفكا

ترفيع عدد من قضاة الشرع الشريف - أسماء

اتحاد العمال يطالب بتطبيق قرار ربط الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم

فرص تدريب وتوظيف في العقبة للفتيات - تفاصيل

الحكومة ترفض تبرير قرار إنهاء خدمات مدير الضمان الرحاحلة​

وفاة رئيس بلدية باب عمان بحادث سير

الزراعة: كميات صادرات الخضار والفواكه لم تنخفض

وزير لبناني سابق يحذر من دخول قوات ردع دولية لفرض الأمن

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

الإثنين، 02-01-2023 12:45 م

نصائح لقضاء عطلة شتوية في فيينا

204083


الوكيل الإخباري - فيينا هي عاصمة النمسا وتعتبر من أجمل المدن السياحية في العالم، لكونها تتمتع بجمال أخاذ، وتحتوي على أفخم الفنادق والمعالم الجذابة، لذا تستقطب هذه المدينة السياح لقضاء عطلة شتوية مميزة.

اضافة اعلان

 

في الآتي، بعض النصائح قبل زيارة فيينا :

 

الطقس خلال الشتاء في فيينا
تشهد فيينا طقسًا قاريًا جافًا مع أشهر شتاء باردة وصيف حار، من ديسمبر إلى فبراير هي أبرد الشهور حيث تتجاوز درجات الحرارة الصفر مع تساقط الثلوج بشكل متكرر في الشتاء 

 

التزلج
يمكن في الشتاء قضاء وقت ممتع للتزلج أمام الجليد الضخم في الهواء الطلق، في حالة عدم الرغبة في التزلج يمكن أيضًا التوجه لمشاهدته وتناول بعض المرطبات والوجبات الخفيفة في الأكشاك المختلفة

الاسترخاء في منتجع صحي
يمكن قضاء يوم رائع بالخارج، من خلال التوجه إلى حمامات سباحة داخلية وخارجية وغرف بخار ومرافق للتدليك والعديد من المرافق الأخرى، مما يتيح الهروب من برد الشتاء والاسترخاء

مشاهدة عروض الأوبرا
تجربة رائعة في فيينا هي مشاهدة عرض في دار الأوبرا، أو إحدى قاعات الحفلات الموسيقية العديدة الأخرى في المدينة بالنسبة لهذه الأحداث.

 

زيارة المقهى التقليدي
تجربة أخرى لا بد منها هي زيارة أحد المقاهي التقليدية العديدة، حيث ستجد مجموعة كبيرة من القهوة والكعك اللذيذ والعديد من العناصر الأخرى في القائمة، والتي ستستمتع بها في أجواء رائعة.

 

زيارة القصور
يوجد في فيينا بعض من أجمل القصور في العالم والتي لا يزال من الممكن زيارتها في فصل الشتاء، اثنان من القصور المفضلة تشمل بلفيدير وشونبرون المذهلين، عند الزيارة سيتم التمكن من مشاهدة بعض المعارض 

 

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة











 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
203606

كيف أستعد للسفر؟

203992

نصائح قبل السفر إلى أمريكا الجنوبية

203651

كيف تتصرف عند كثرة المطبات الهوائية في الطائرة؟

204007

أفضل 4 أنشطة يمكن ممارستها في بودروم

204023

نصائح ضرورية قبل السفر إلى لوزان

203527

أفضل الدول المناسبة لاحتفال رأس السنة 2023 للعائلات

أخبار متعلقة
201359

خطوات يجب إتخاذها عند السفر في رأس السنة

199460

خرافات عن السفر يجب التوقف عن تصديقها

السفر-إلى-المغرب-كل-ما-يهمك-وأكثر

أمور يجب أن تعرفها قبل السفر إلى المغرب

196745

نصائح قبل السفر إلى هونج كونج

193525

معلومات قبل السفر إلى سريلانكا