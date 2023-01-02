نصائح لقضاء عطلة شتوية في فيينا

الوكيل الإخباري - فيينا هي عاصمة النمسا وتعتبر من أجمل المدن السياحية في العالم، لكونها تتمتع بجمال أخاذ، وتحتوي على أفخم الفنادق والمعالم الجذابة، لذا تستقطب هذه المدينة السياح لقضاء عطلة شتوية مميزة.

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في الآتي، بعض النصائح قبل زيارة فيينا :

الطقس خلال الشتاء في فيينا

تشهد فيينا طقسًا قاريًا جافًا مع أشهر شتاء باردة وصيف حار، من ديسمبر إلى فبراير هي أبرد الشهور حيث تتجاوز درجات الحرارة الصفر مع تساقط الثلوج بشكل متكرر في الشتاء

التزلج

يمكن في الشتاء قضاء وقت ممتع للتزلج أمام الجليد الضخم في الهواء الطلق، في حالة عدم الرغبة في التزلج يمكن أيضًا التوجه لمشاهدته وتناول بعض المرطبات والوجبات الخفيفة في الأكشاك المختلفة



الاسترخاء في منتجع صحي

يمكن قضاء يوم رائع بالخارج، من خلال التوجه إلى حمامات سباحة داخلية وخارجية وغرف بخار ومرافق للتدليك والعديد من المرافق الأخرى، مما يتيح الهروب من برد الشتاء والاسترخاء



مشاهدة عروض الأوبرا

تجربة رائعة في فيينا هي مشاهدة عرض في دار الأوبرا، أو إحدى قاعات الحفلات الموسيقية العديدة الأخرى في المدينة بالنسبة لهذه الأحداث.

زيارة المقهى التقليدي

تجربة أخرى لا بد منها هي زيارة أحد المقاهي التقليدية العديدة، حيث ستجد مجموعة كبيرة من القهوة والكعك اللذيذ والعديد من العناصر الأخرى في القائمة، والتي ستستمتع بها في أجواء رائعة.

زيارة القصور

يوجد في فيينا بعض من أجمل القصور في العالم والتي لا يزال من الممكن زيارتها في فصل الشتاء، اثنان من القصور المفضلة تشمل بلفيدير وشونبرون المذهلين، عند الزيارة سيتم التمكن من مشاهدة بعض المعارض

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