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الأربعاء، 15-06-2022 04:24 م

وادي أدفنتشر.. تجربة ساحرة وأجواء مشوقة في أبوظبي

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الوكيل الإخباري - المناظر الطبيعية الغناء والبعد عن صخب المدينة هو واحد من أحلام الكثير منا، وهو الأمر الذي يدفع عشاق المغامرة والسفر للبحث عن وجهات سياحية جديدة للسفر والاستجمام في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تتمتع الإمارات بالعديد من المناطق السياحية المميزة والمحميات الطبيعية الخلابة بما فيها من مساحات خضراء وفصائل نادرة من الحيوانات.

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تجربة ساحرة وأجواء مشوقة
وفي تقريرنا اليوم نتناول واحد من البقاع السحرية التي توجد في دولة الإمارات وتحديدا في إمارة أبوظبي الساحرة والعامرة بالوجهات الخلابة.


دعونا نسلط الضوء على الوجهة المميزة لعشاق المغامرة أنه وادي أدفنتشر الذي يوفر تجربة مثالية لعشاق المغامرة في فصل الصيف في أجواء ساحرة.

 

يعتبر وادي أدفنتشر منتزهاً زاخراً بالمغامرات ووجهةً عائلية بامتياز تم تشييدها على سفوح جبل حفيت المهيب والغنيّ بتاريخ عريق والذي يعتبر أعلى قمة في أبوظبي كما يبعد حوالي ساعة ونصف عن مدينة العين.


ويعتبر منتزه وادي أدفنتشر أوّل منشأة في منطقة الشرق الأوسط من صنع الإنسان لممارسة التجديف حيث يبلغ طولها 1100 متر وتعدّ مثالية لممارسة التجديف والكاياك.


ويضمّ وادي أدفنتشر جداراً لركوب الأمواج، ومرافق الويكبورد، وحوض سباحة وحوض سبلاش. كما يشمل 18 حاجزاً، ومنتزهاً هوائياً حماسياً من مستويين، ومسار انزلاق هوائي يبلغ طوله 1200 متر، وجدار تسلّق عامودي وأرجوحة ضخمة على ارتفاع 14 متراً.

 

منتزه المغامرات
كما يوفر منتزه المغامرات مجموعة من الخيارات التي تتيح للزوار تنظيم فعاليات للشركات من خلال مركز ساميت للفعاليات والمؤتمرات الذي يؤمن موقعاً متعدد الاستخدامات لعقد الاجتماعات والاحتفاء بأعياد الميلاد.


يزور الرياضيون المحترفون من جميع أنحاء العالم المنتزه الذي يوفر أيضاً برامج تدريبية وباقات شاملة بما فيها الإقامة والنقل من وإلى المطار.


تبلغ تكلفة تذكرة الدخول اليومية إلى وادي أدفنتشر حوالي 65 درهماً إماراتياً للكبار "أطول من 1.2 متراً"، و45 درهماً إماراتياً للصغار.

 

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