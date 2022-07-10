5 نصائح لقضاء يوم ممتع على الشاطئ في العيد

الوكيل الإخباري - طويلة هي إجازة عيد الأضحى المبارك، ودائماً ترغب العائلات بقضاء أيام الإجازة التي تلي أول يومين من العيد واللذين ترتبط العائلات فيهما بزيارة الأهل والأقارب، في التنزه.





اضافة اعلان

وكون إجازة عيد الأضحى تتزامن مع فصل الصيف، يميل الناس لقضاء أوقات مرحة على شاطئ البحر، إلا أن هناك عدداً من الأمور التي ينبغي الانتباه إليها قبل الشروع في تلك الرحلة، خاصة مع وجود الأطفال. لذا نقدم خمس نصائح للآباء والأمهات لقضاء يوم ممتع على الشاطئ بصحبة الأبناء والبنات.





1. التخطيط الجيد للرحلة

قضاء يوم ممتع على شاطئ البحر بصحبة الأطفال يتطلب تخطيطاً جيداً، حيث لا يتوقف الأمر على اختيار الشاطئ الذي سيتم شد الرحال إليه، أو نوع ملابس البحر التي سيتم ارتداؤها فقط، إذ إن هناك العديد من التفاصيل الأخرى التي يجب العناية بها والانتباه إليها، وبالطبع فإن التخطيط الجيد للرحلة هو أول خطوة للاستمتاع بها. والصباح الباكر هو الوقت الأنسب للذهاب إلى الشاطئ، حيث يقل عدد مرتادي الشواطئ خلال هذا الوقت المبكر، مما يتيح اختيار البقعة المثالية للجلوس على الشاطئ والاستمتاع. بجانب هذا فإن أشعة الشمس في الصباح الباكر تكون أقل سطوعاً، وبالتالي تتسبب في أضرار أقل.

2. الجلوس بالقرب من فريق الإنقاذ:

اختيار بقعة للجلوس على الشاطئ بالقرب من أحد المنقذين أمر ذو مزايا عديدة. حيث إنه بالطبع يوفر مزيداً من الأمان والحماية للأطفال أثناء السباحة. بجانب هذا، فإنه يساعد الأطفال على تذكر وإيجاد المكان الذي تجلس فيه العائلة بسهولة.

3. إحضار خيمة صغيرة:

بدلاً من حمل شمسية كبيرة لتوفير منطقة ظليلة للأطفال، يعد إحضار خيمة صغيرة خياراً أكثر ملاءمة، حيث يمكن لتلك الخيمة أن توفر ملاذاً آمناً وظليلاً كاستراحة للأطفال خلال لهوهم ولعبهم على الشاطئ، أو مكان لأخذ قيلولة للأطفال الأصغر سناً والذين قد يحتاجون للنوم النهار. ويفضل اختيار خيمة صغيرة يمكن طيها وحملها بسهولة. من الأشياء التي لا يمكن تجنبها أبداً على الشاطئ، التصاق الرمال بالجسم خاصة لدى الأطفال، الأمر الذي يمثل مشكلة مزمنة لدى الآباء والأمهات لصعوبة تنظيف أطفالهم من الرمال. وهناك حل بسيط وفعال للغاية لمجابهة الأمر، وذلك من خلال سكب قليل من مسحوق التلك الخاص بالأطفال على مناطق التصاق الرمال بالجسم. الأمر الذي سيجعل من عملية تنظيف أجسام الأطفال من الرمال أمراً سهلاً للغاية.

4. الاحتفاظ بمقشة صغيرة في السيارة

في حال استعمال سيارة الأسرة الخاصة للذهاب إلى الشاطئ، يحبذ الاحتفاظ بمقشة أو مكنسة صغيرة بالسيارة. حيث يمكن استعمال تلك المقشة لتنظيف أجسام الأطفال وأرجل الكبار من الرمال الملتصقة بها. مما يساهم في الحفاظ على نظافة السيارة ومتاعها الداخلي. وبدلاً من إلقاء الأكياس البلاستيكية الكثيرة التي يتم الحصول عليها أثناء التبضع والتسوق في القمامة - مما يتسبب بأضرار بيئية عديدة - يمكن استخدامها أثناء الذهاب إلى شاطئ البحر. حيث إن إحضار عدد من الأكياس البلاستيكية في حقيبتك يمكنه أن يكون هو الحل المنقذ للعديد من المواقف التي قد يتعرض لها الأطفال.

5. الاستمتاع بالوقت على الشاطئ

أخيراً، يجب الحرص على الاستمتاع بالذهاب إلى شاطئ البحر مع الأسرة والأطفال. حيث إنه يمثل فرصة ملائمة لالتقاط الأنفاس من أعباء الحياة المختلفة، والتمتع باللعب والسباحة والطبيعة، بالإضافة إلى قضاء وقت لتقوية العلاقات بين الآباء والأطفال. الأمر بالغ الأثر بالغ على الصحة النفسية لأفراد الأسرة كافة.

زهرة الخليج