آخرهم حسن يوسف .. 8 نجوم فقدوا أبنائهم الشباب بحوادث مأساوية

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

حالة من الحزن تسيطر على الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي بعد وفاة ابنهما الشاب غرقًا في الساحل الشمالي، ويبلغ من العمر 35 عامًا أمس الأحد الموافق لـ 30 تموز الجاري.قبل الفنان حسن يوسف هناك عدد من النجوم فقدوا أبنائهم الشباب في حوادث مأساوية، من بينهم الفنان جورج وسوف.حيث توفى ابنه وديع جورج وسوف بعد بقائه في المستشفى لأيام نتيجة إجراء عملية تكميم المعدة وأدت إلى مضاعفات كبيرة وكان يبلغ من العمر 39 عامًا وذلك بداية العام الجاري 2023.ومن جانبه، فقد الفنان هاني شاكر ابنته بعد صراع مع مرض السرطان، عانت منه لأكثر من عام ونصف، إلى أن رحلت عن عالمنا عن عمر 27 عامًا عام 2011.وتوفيت هبة ابنة ليلى غفران في حادث قتل عام 2010 وكانت تبلغ من العمر وقتها 23 عامًا، حيث عثرت الجهات الأمنية حينها على جثتها داخل إحدى الشقق بمدينة الشيخ زايد مقتولة.وفي عام 2013 فقد الفنان حسن حسني ابنته فاطمة في عمر الشباب التي توفيت بعد صراع مع مرض سرطان الغدد، وكان قد حاول والدها التواصل مع فرق طبية عالمية للسيطرة على المرض لكن تدهورت حالتها الصحية.ورحل عن عالمنا نجل الفنانة مديحة يسري، وهو عمرو محمد فوزي في حادث سير أليم وكان عمره وقتها 26 عامًا.ومن جانبه فقد الفنان سيف عبد الرحمن وزوجته الفنانة رجاء حسين ابنهما «كريم» عن عمر ناهز 43 عامًا، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء قيادته لسيارته وتوفى على الفور.وذاق الفنان حسن كامي مرارة فقدان الابن، مع وفاة نجله الوحيد شريف عام 1991، فترة شبابه بعد تعرضه لحادث سير، وهو اصطدام سيارته من الخلف مع تريلا، وتلقى الفنان حسن كامي خبر رحيل ابنه أثناء تواجده خارج مصر.