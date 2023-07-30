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الأحد، 30-07-2023 06:52 ص

وفاة نجل فنان مصري شهير غرقا في الساحل الشمالي

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الوكيل الاخباري - لقي نجل الفنان حسن يوسف مصرعه غرقا بأحد شواطئ قرية سياحية بالساحل الشمالي في محافظة مرسى مطروح شمالي القاهرة.

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وقال مسؤول الاستقبال في مستشفى العلمين النموذجي على طريق الإسكندرية مرسى مطروح، إن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل في الثالثة فجر اليوم الأحد شابا يدعى عبد الله، كانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وتبين لاحقا أنه نجل الفنان حسن يوسف.


وأضاف أنه بتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته غرقا، وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت للمستشفى.


وأشار إلى أنه تم إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.


وأفاد مرافقو المتوفي في استجواب الشرطة، أنه كان يسبح في شاطئ بإحدى القرى السياحية ثم اختفى تحت الماء، وتم البحث عنه وانتشاله فاقدا للوعي، وإحضاره للمستشفى على الفور.


 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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