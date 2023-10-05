أبرز 5 فنانين جسدوا دور المعلم في يومه العالمي

الوكيل الإخباري - اهتمت السينما والدراما المصرية على مدار عصورها بتجسيد مختلف الشخصيات من الواقع المصري، ومن تلك الأدوار التي ركز عليها الفن المصري دور المُعلم، لما له من دور مهم في المجتمع، وعلى الرغم من وجود أكثر من عمل يعتمد على شخصية "المعلم"، إلا أن كل عمل فني سواء فيلما أو مسلسلا تناول الشخصية بطريقة مختلفة، منها الدرامي ومنها الكوميدي.

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وفي اليوم العالمي للمعلم الذي نحييه اليوم نرصد لكم أشهر الأعمال التي تناولت المعلم في السينما أو الدراما المصرية:

فاتن حمامة

من الأعمال الدرامية الهامة التي تناولت شخصية "المعلم"، مسلسل "ضمير أبلة حكمت" الذي عرض 1991 من بطولة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وناقش الفيلم خلال أحداثه قضية التعليم من خلال شخصية "أبلة حكمت"، وهي ناظر مدرسة للبنات.

نجيب الريحاني

أما إذا تحدثنا عن السينما سنجد أكثر من عمل فني يناقش قضية التعليم وشخصية المعلم، لعل أبرزهم الفنان الكبير نجيب الريحاني، أو "أستاذ حمام" في فيلم "غزل البنات".

نور الشريف

كما قدم النجم الراحل نور الشريف شخصية المعلم من خلال عملين مختلفين وأجاد الدورين ببراعة، أولهم شخصية "المُعلم فرجاني" التي قدمها عام 1984 في فيلم "آخر الرجال المحترمين"، وسلط الضور من خلاله على دور المعلم ومسؤوليته تجاه طلابه.

سهير البابلي

أما الفنانة سهير البابلي قدمت دور المعلمة في المسرحية الكوميدية "مدرسة المشاغبين"، حيث دارت أحداث المسرحية حول 5 طلاب أشقياء لا يستطيع أحد السيطرة عليهم، فتأتي الأستاذة عفت عبد الكريم وتحاول إصلاح ذلك، وتنجح في النهاية في تهذيبهم.

محمد هنيدي

بينما قدم الفنان محمد هنيدي دور المعلم الأبرز خلال السنوات الأخيرة، ولكن بشكل كوميدي، من خلال فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عام 2008، فجسد خلال أحداثه دور مدرس اللغة العربية في مدرسة باحدى القرى، وكان مثالا للانضباط والحزم.

اليوم السابع

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