ما حقيقة تقديم جزء ثانٍ من "لن أعيش في جلباب أبي"؟

الوكيل الإخباري- على الرغم من مرور نحو 27 عاماً على إنتاج المسلسل المصري "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي لعب بطولته النجمان نور الشريف وعبلة كامل، إلّا أنّه لا يزال يحظى باهتمام الجمهور وبنسب مشاهدات عالية أثناء إعادة عرضه بالقنوات.



خلال الفترة الماضية، تردّدت أنباء حول استعداد صنّاع المسلسل لتقديم جزء جديد منه، ما رفع من نسبة الحماس لدى محبيه، مطلقين خيالهم لتصوّر تفاصيل القصة الجديدة وأحداثها، ومصير شخصية "عبدالغفور البرعي" التي جسدها الفنان الراحل نور الشريف.



محمد رياض، الذي ظهر بشخصية عبدالوهاب، نجل عبدالغفور البرعي، حسم مصير العمل، وأعلن في تصريحات تلفزيونية، أنّ الأمر بات مستحيلاً، وتم إلغاء الفكرة بشكل نهائي على الرغم من حماس الجمهور والفنانين الذين شاركوا في بطولته أيضاً.



وقد أرجع رياض سبب هذا القرار إلى غياب معظم أبطاله الرئيسيين، إذ رحل نور الشريف، ولم تحسم الفنانة عبلة كامل، التي جسدت شخصية "فاطمة كشري"، مصيرها من العودة للحياة الفنية بعد غيابها السنوات الأخيرة، كذلك الفنانة حنان ترك التي اعتزلت التمثيل بشكل نهائي، موضحاً أنّ هؤلاء هم أعمدة العمل ولا يمكن تصوّر إنتاج جزء جديد من دونهم.



"لن أعيش في جلباب أبي" عُرِض للمرّة الأولى خلال العام 1996، بطولة نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، حنان ترك، ناهد رشدي، وفاء صادق، تأليف إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، وإخراج أحمد توفيق، ويُعد واحداً من أبرز الأعمال الدرامية التي حققت نجاحاً وانتشاراً في مصر والوطن العربي.



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