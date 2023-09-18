الإثنين 18-09-2023
الوكيل الاخباري

رسائل من الأمن العام على هواتف المواطنين .. هذا ما جاء فيها

خبراء: تقييم إلزام التجار بكفالة المركبات الجديدة يعتمد على آلية التطبيق والرقابة

طالبة في الابتدائي تناشد الامن العام .. وهذا ما حصل !

العمل: عطلة ذكرى المولد النبوي يوم الأربعاء تشمل القطاع الخاص

قرار إلزام التجار بكفالة المركبات الجديدة يبدأ في تشرين الأول المقبل

منح متضرري الحمى القلاعية 620 ألف دينار خلال العام الحالي

نائب رئيس وزراء أسبق يدعو لانشاء بنك للصناعة والاستثمار بفوائد منخفضة في الأردن

وفاة طفل بعمر عامين غرقاً في البحر الميت

أمن الدولة تبدأ أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان الأربعاء

توقعات أسعار الفائدة الجديدة تدفع الذهب عالمياً للارتفاع

الإثنين، 18-09-2023 02:24 م

ما حقيقة تقديم جزء ثانٍ من "لن أعيش في جلباب أبي"؟

276147Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري- على الرغم من مرور نحو 27 عاماً على إنتاج المسلسل المصري "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي لعب بطولته النجمان نور الشريف وعبلة كامل، إلّا أنّه لا يزال يحظى باهتمام الجمهور وبنسب مشاهدات عالية أثناء إعادة عرضه بالقنوات.

خلال الفترة الماضية، تردّدت أنباء حول استعداد صنّاع المسلسل لتقديم جزء جديد منه، ما رفع من نسبة الحماس لدى محبيه، مطلقين خيالهم لتصوّر تفاصيل القصة الجديدة وأحداثها، ومصير شخصية "عبدالغفور البرعي" التي جسدها الفنان الراحل نور الشريف.

محمد رياض، الذي ظهر بشخصية عبدالوهاب، نجل عبدالغفور البرعي، حسم مصير العمل، وأعلن في تصريحات تلفزيونية، أنّ الأمر بات مستحيلاً، وتم إلغاء الفكرة بشكل نهائي على الرغم من حماس الجمهور والفنانين الذين شاركوا في بطولته أيضاً.

وقد أرجع رياض سبب هذا القرار إلى غياب معظم أبطاله الرئيسيين، إذ رحل نور الشريف، ولم تحسم الفنانة عبلة كامل، التي جسدت شخصية "فاطمة كشري"، مصيرها من العودة للحياة الفنية بعد غيابها السنوات الأخيرة، كذلك الفنانة حنان ترك التي اعتزلت التمثيل بشكل نهائي، موضحاً أنّ هؤلاء هم أعمدة العمل ولا يمكن تصوّر إنتاج جزء جديد من دونهم.

"لن أعيش في جلباب أبي" عُرِض للمرّة الأولى خلال العام 1996، بطولة نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، حنان ترك، ناهد رشدي، وفاء صادق، تأليف إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، وإخراج أحمد توفيق، ويُعد واحداً من أبرز الأعمال الدرامية التي حققت نجاحاً وانتشاراً في مصر والوطن العربي.

اضافة اعلان

 

النهار


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wadih-800x549

وديع الشيخ يفجع بوفاة والده بطريقة ماساوية

436541_0

رانيا يوسف تشوق الجمهور لأحدث اعمالها الفنية

284206

تغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب ثمانية ملايين جنيه .. ما السبب؟

388

سوسن بدر: الرضا والبساطة سر رشاقتي

1111-161

ميريام فارس عقب تكريمها بـ "الموريكس دور": انكسرت ومريت بظروف صعبة

461337_0

أحمد سعد يحصل على جائزة "افضل اغنية عربية" عن اغنيته "ايه اليوم الحلو ده "

أخبار متعلقة
650753de4c59b75c23219990

تصريح رسمي بشأن صحة الفنانة القديرة عبلة كامل

11250870421694945846

في يوم ميلادها الـ63.. أبرز 5 ادوار فنية لعبلة كامل