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الثلاثاء، 27-09-2022 09:21 ص

أحدث ظهور للفنانة ديمة قندلفت من شخصية "فلك" -صور

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الوكيل الإخباري-شاركت الممثلة السورية ديمة قندلفت الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها باللوك الخاص  بشخصية فلك التي تؤديها في مسلسل "ستيليتو".

وإرتدت ديمة فستان باللون الأسود طويل ، ونسقت معه حذاء صيفي بالكعب العالي من اللونين الأسود والفضي، مع مجموعة أكسسوارات باللون الفضي.

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ومن الناحية الجمالية، رفعت ديمة بالكامل شعرها إلى الأعلى بتسريحة ذيل الحصان، وطبقت ماكياج قوي يليق بجمالها.


ويعتبر مسلسل ستيليتو النسخة العربية من العمل التركي الأصلي Ufak Tefek Cinayetler أو ما يعرف باسم جرائم صغيرة، الذي عُرض للمرة الأولى في العام 2017. .

 

 




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