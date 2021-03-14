أحدث ظهور للفنانة ياسمين صبري وأبو هشيمة برفقة عمرو دياب.. شاهد

الوكيل الاخباري - بعد فترة طويلة من الغياب عن حفلات عمرو دياب، ظهر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وزوجته الفنانة ياسمين صبري، في الحفل الغنائي الذي أحياه الهضبة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.



ويعد هذا أول حفل لعمرو دياب يحضره أبو هشيمة وزوجته ياسمين صبري بعد انفصال عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني والتي تسبب ارتباطها بالهضبة في وجود خلاف بينه وبين صديقه أبو هشيمة وزوجته اللذين انقطعا عن حضور حفلات الهضبة منذ ارتباطه بالشربيني.

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ويعد هذا الحفل الأول للهضبة بمصر عقب عودته من دبي بعد قضائه إجازة بها، أطلق فيها عطره الجديد الذي يحمل اسمه على أنغام «وأنا معاك».



وقبل صعود الهضبة لمسرح الحفل وهو يغني "يا أنا يا لأ" حرص عمرو دياب على مصافحة أبو هشيمة وياسمين صبري وتبادل التحية معهما، كما حضر الحفل نجم منتخب مصر السابق محمد زيدان وزوجته والإعلامية شيرين حمدي.



وظهر عمرو دياب في الحفل بإطلالة شبابية كعادته بارتدائه بدلة سوداء اللون، ولوك مختلف من حيث الشعر حيث ظهر بلون أصفر نال إعجاب الحضور.







لها

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