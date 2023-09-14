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الخميس، 14-09-2023 03:40 م

أحلام الشامسي تهاجم متابعاً: "أنت لا شيء"

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الوكيل الإخباري- ردّت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي بحدّة على متابع يُدعى تركي، رأت أنه هاجم إدارة أعمالها متهماً إياها بسوء التدبير والتعامل من خلال حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي... حيث قالت: "إذا لأني لغيت متابعتك وشلتك من سنابي وغيره تحاول تسيء لي إنت وشوية، فأنا أعرف كيف أردّ عليك وعلى العام".

وأضافت أحلام في إشارة إلى عبارة "فوقية نتنة" التي استخدمها المتابع: "إنت أكثر واحد تعرفها لأنك جزء منها، أنا حرة أعمل ريتويت لبلادي وقادتي وليكن حسابي سياسي كلي لوطني... وأردّ على اللي أبيه وما أرد على اللي ما أبيه... أنا أحلام الملكة".

ودافعت أحلام عن فريق عملها بالقول: "إدارة أعمالي تاج راسك واللي يسوونه إدارة أعمالي صار الكل يتبعه من الألف للياء وبكل فخر بس مش دورهم يعلّموني لأنهم يحترموني وواثقين في أحلام، أنا مدرسه أعلّمك وأعلّم أشكالك ولا أي شخص يقدر يحرّكني، أنا فقط صاحبة قراري وأنا عندي عقود أحترمها بس في ناس غير محترمين ومتطفّلين" .

واختتمت أحلام ردّها بالقول: "على الأقل أنا فنانة أحترم جمهوري وأحترم نفسي وفني، وعلى الأقل ألبومي اللي نزل من ثلاث سنين لا منافس له لليوم، هذا فقط اللي تقدرون تتكلمون فيه فني فني فني فقط فقط فقط وإذا تفتكر نفسك إنك شي فأنت ولا شي فقط".

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