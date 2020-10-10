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السبت، 10-10-2020 02:06 م

أحمد السقا يظهر براعته في ركوب الخيل وسط خوف زملائه .. شاهد

احمد السقا 02


الوكيل الإخباري _ شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو طريف ظهر فيه الفنان أحمد السقا أثناء ركوبه أحد الخيول .

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وقد ظهر السقا وهو يرقص وسط تصفيق عدد من الأصدقاء ليفاجئهم باقتحام تجمّعهم، فراحوا يركضون وراء بعضهم البعض بشكل ساخر، فضحك الفيشاوي هو ومجموعة الأصدقاء من الموقف الساخر الذي وجدوا أنفسهم وهم يهرولون خوفاً من السقا.

 

وارفق الفيديو بتعليق قال فيه : "السقا مخوّف الوسط كله".

 

 

المصدر : لها

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