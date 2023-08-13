أحمد العوضي يُشارك في عملية إنقاذ 4 أشخاص من الغرق

الوكيل الإخباري- شارك الفنان المصري أحمد العوضي، في عملية إنقاذ 4 أشخاص، وهم شابان وفتاتان، من غرق مؤكد بأحد الشواطئ في الساحل الشمالي بمصر، وذلك بعد أن جرفتهم الأمواج، التي كانت مرتفعة للغاية، إلى منطقة يحظر السباحة فيها، وهو ما دفعهم إلى الاستنجاد بالمصطافين على الشاطئ، وكان من بينهم الفنان أحمد العوضي.

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وفقًا لما ذكرته التقارير الصحافية المُتداولة، فقد كان أحمد العوضي يجلس برفقة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أثناء تعرّض الشباب الأربعة للغرق، تدخل العوضي ونجح في إنقاذ شاب وإجراء الإسعافات الأولية له، فيما تدخّل حراس الشاطئ وتمكنوا من إنقاذ الشاب الآخر والفتاتين.



أشار شهود الواقعة إلى أن الشاب الذي كاد أن يفقد حياته غرقًا، فاجأ الفنان "العوضي" بطلب غريب، حيث قال له: "أنا بحبك أوي، ونفسي أتصور معك".



يُذكر أن أحمد العوضي، يقضي عطلته الصيفية برفقة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، كان العوضي قد شارك في موسم رمضان الماضي 2023، بمسلسل "ضرب نار" الذي جمع بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز. يأتي المسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.



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