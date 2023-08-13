الأحد 13-08-2023
الوكيل الاخباري

صدور نظام مجلس الأمن الغذائي في الجريدة الرسمية

محافظ الطفيلة يؤكد ضرورة ديمومة الخدمات خلال موجة الحر

مستجدات دوام المدارس وموعد استلام الكتب

عمر العبداللات يقوم بجولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية

إحالة موظفين من وزارة التربية الى التقاعد - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

صدور إرادة ملكية سامية

الحكومة تننشر 6 قوانين بالجريدة الرسمية

الكهرباء الأردنية : ارتفاع الأحمال الكهربائية بنسبة 25 %

الملك يلتقي عدداً من أبناء السلط - صور

الأحد، 13-08-2023 03:39 م

أحمد العوضي يُشارك في عملية إنقاذ 4 أشخاص من الغرق

861


الوكيل الإخباري- شارك الفنان المصري أحمد العوضي، في عملية إنقاذ 4 أشخاص، وهم شابان وفتاتان، من غرق مؤكد بأحد الشواطئ في الساحل الشمالي بمصر، وذلك بعد أن جرفتهم الأمواج، التي كانت مرتفعة للغاية، إلى منطقة يحظر السباحة فيها، وهو ما دفعهم إلى الاستنجاد بالمصطافين على الشاطئ، وكان من بينهم الفنان أحمد العوضي.

اضافة اعلان


وفقًا لما ذكرته التقارير الصحافية المُتداولة، فقد كان أحمد العوضي يجلس برفقة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أثناء تعرّض الشباب الأربعة للغرق، تدخل العوضي ونجح في إنقاذ شاب وإجراء الإسعافات الأولية له، فيما تدخّل حراس الشاطئ وتمكنوا من إنقاذ الشاب الآخر والفتاتين.


أشار شهود الواقعة إلى أن الشاب الذي كاد أن يفقد حياته غرقًا، فاجأ الفنان "العوضي" بطلب غريب، حيث قال له: "أنا بحبك أوي، ونفسي أتصور معك".


يُذكر أن أحمد العوضي، يقضي عطلته الصيفية برفقة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، كان العوضي قد شارك في موسم رمضان الماضي 2023، بمسلسل "ضرب نار" الذي جمع بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز. يأتي المسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

 

ليالينا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
rrr

عمر العبداللات يقوم بجولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية

426751-16896851271249204

مخرج يكشف مفاجأة عن فيلم البدلة.. ما علاقته بمحمد هنيدي ؟

20221213100118118

مي كساب: محمد سامي منصف للفنانين.. ولهذا وافقت على "جعفر العمدة 2"

19_2023-638183113948050661-805

محمد حماقي يتعاون مع أيمن بهجت قمر في أغنية جديدة

ناصيف-زيتون-ENTAWAYN-3

275 دينار سعر تذكرة الدرجة الخاصة لحفل ناصيف زيتون في عمان الشهر المقبل

1a1e44f5-fe81-4d98-8918-6957b397491a

بعد مرور 40 شهرا.. دنيا عبد العزيز توجه رسالة لوالدتها