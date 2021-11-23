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الثلاثاء، 23-11-2021 12:21 م

أحمد بدير يودع سهير البابلي بالدموع

الفنان_أحمد_بدير


الوكيل الإخباري - نعى النجم المصري أحمد بدير زميلته الفنانة القديرة سهير البابلي التي رحلت عن عالمنا مساء يوم الأحد، قائلاً إن العالم فقد ضحكة وابتسامة لن تُعوّض.

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وخلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "من مصر" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، لم يتمكن بدير من كبح مشاعره على الهواء وبكى متأثراً بحزن وهو يقول: "قلبي حزين جداً، متغلاش على ربنا، وأنا قضيت معاها أجمل أيام عمري في ريا وسكينة، أكثر من 8 سنين مسرح وكنت بروح كل يوم وعارف أنها هتفاجئني بحاجة جديدة وتعليني لفوق".

 

وأضاف: "كنت بضيع ليها إفيهاتها وكانت بتستحمل، والممثل لما يشتغل مع الأقوى منه بيكبر، وهي كانت كبيرة وتكبّر اللي معاها وإنسانة طيبة وحنونة وعاطفية وأم وأخت... ليها مواقف كتير مع الكومبارس وكانت بتقف معاهم وتساعدهم ومثقفة وفاهمة قضايا البلد والمشاكل الاجتماعية وبتحط إيدها على الجرح علشان المشاهد يفوق، والمسرح كان مدرسة وهي كانت رائدة المدرسة".

وتحدث بدير عن الراحلة موضحاً: "كانت بتقولي عايزين نعمل مسرح بس عايزين ورق كويس والكلام ده كان من 14 سنة تقريباً، وهي كانت نجمة مسرح وربنا يجعلها من أهل الجنة، فقدنا ابتسامة وضحكة وقيمة وقامة فنية كبيرة".

 

المصدر -لها

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