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السبت، 24-06-2023 04:14 م

أحمد حلمي يطلق أغنيته الثانية بعد نجاح "الحركة دي"

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الوكيل الإخباري- قرر الفنان أحمد حلمي استغلال نجاح مسرحيته "ميمو"، التي عرضها في المملكة العربية السعودية وحصد من خلالها نجاحاً كبيراً بعد غيابه عن المسرح لأكثر من 20 عاماً، حيث بدأ التحضير لإطلاق أغنية "أوووه"، التي قدّمها في المسرحية لتكون ثاني أغنياته بعد النجاح الكبير الذي حققه بأغنية "الحركة دي"، التي طُرحت عام 2022 من فيلم "واحد تاني".

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وروَّج حلمي لأغنيته الجديدة من خلال حسابه الخاص في "إنستغرام" حيث نشر بوستر الأغنية وعلّق عليه قائلاً: "أغنية "أوووه" من مسرحية "ميمو" قريباً".

وكان حلمي قد حقّق نجاحاً كبيراً في المملكة العربية السعودية بمسرحية "ميمو"؛ حيث عُرضت لأول مرة في الرياض منذ أشهر عدة، وتفاعل معها الكثير من الجمهور، وطلب المستشار تركي آل الشيخ من أحمد حلمي وصنّاع المسرحية إعادة عرضها في جدّة، على مسرح "بنش مارك".

 

لها


 




 

 


 

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