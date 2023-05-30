الثلاثاء 30-05-2023
الوكيل الاخباري

الزراعة: سيتم رفض شراء محاصيل القمح والشعير التي تحصد الآن

8 مليون دينار.. صندوق التنمية والتشغيل يطلق برنامج تمويلي خاص بالمرأة

انخفاض مبيعات السولار في الأردن 16% في الثلث الأول من 2023

مدعوون لإجراء مقابلات لوظيفة مشرف تربوي - أسماء

التربية تفتح باب التسجيل لبيع شقق سكنية - رابط

إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في إربد

العقبة الاقتصادية تُعلن عن توفر شواغر وظيفية - رابط التقديم

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

تراجع الأسهم الأوروبية

قصر زهران.. تاريخ احتضن أبرز حفلات الزفاف الملكية

الثلاثاء، 30-05-2023 03:29 م

أحمد حلمي يعد فيلماً مع منى زكي من تأليفه

5121036-1400414548


الوكيل الإخباري- كشف أحمد حلمي، اقترابه من تقديم أول فيلم من تأليفه يجمعه بزوجته منى زكي، بعد انفصال فني استمر 19 عاماً، منذ فيلم "سهر الليالي" في 2003.

وأشار حلمي إلى أنه كتب عملين سينمائيين، الأول "عروس وعريسة"، والثاني "وش وضهر" استغرق تحضيره وكتابته 9 سنوات، وذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج إذاعي.
وكشف حلمي أنه يعكف حالياً على كتابه الثاني بعد تجربة "28 حرف"، يتناول في مواقف حياتية مغلفة بالخيال.
وأوضح حلمي سبب غيابه إعلامياً قائلاً أنه لا يحب الظهور إعلامياً، طالما لا يوجد عمل جديد يتحدث عنه، وأنه لا يحتاج  مقابلات إعلامية لا داعي لها.
وكشف حلمي علاقته بالرسم، وحلمه بتقديم معرض فني لرسوماته، موضحاً رغبته في رسم لـ100 لوحة بأحجام مختلفة، بدءاً من سم إلى 100 متر، ليضم المعرض لوحاته بكافة المقاسات المختلفة، مشيراً إلى أنه سيعكف على تنفيذ الفكرة على مدار عام كامل.
ويستعد حلمي لعرض مسرحية ميمو للمرة الثانية في السعودية، من 1 يونيو (حزيران)، إلى 5 يونيو (حزيران)، ضمن موسم جدة.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
حسين-الجسمي-وكاظم-الساهر-يجتمعان-بحفل-ضخم-في-دبي

حسين الجسمي وكاظم الساهر يجتمعان معاً في حفل بدبي

8888888888888

فيديو - تامر حسني يوجه رسالة للأردن بعد حفله أمس بمناسبة زفاف سمو ولي العهد

Doc-P-449809-638209464929958571

آخر تصريح لـ اسامة الروماني قبل وفاته يبكي الالاف

Doc-P-444573-638166299445158099

مدير اعمال شيرين عبد الوهاب السابق يكشف مفاجأة بعد تخليه عن ادارة اعمالها

692

فيديو- موقف طريف لتامر حسني بحفله أمس في عمان .. يتحدث اللهجة الأردنية

ظ

ابنة الفنانة أصالة تثير الجدل في مصر بسبب سؤال

أخبار متعلقة
elaosboa28467

منى زكي تتعرض لاصابة في يدها - صورة

433486_0

بعد نجاح "تحت الوصاية"... 3 أفلام لمنى زكي في السينما