أحمد حلمي يعد فيلماً مع منى زكي من تأليفه

الوكيل الإخباري- كشف أحمد حلمي، اقترابه من تقديم أول فيلم من تأليفه يجمعه بزوجته منى زكي، بعد انفصال فني استمر 19 عاماً، منذ فيلم "سهر الليالي" في 2003.



وأشار حلمي إلى أنه كتب عملين سينمائيين، الأول "عروس وعريسة"، والثاني "وش وضهر" استغرق تحضيره وكتابته 9 سنوات، وذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج إذاعي.

وكشف حلمي أنه يعكف حالياً على كتابه الثاني بعد تجربة "28 حرف"، يتناول في مواقف حياتية مغلفة بالخيال.

وأوضح حلمي سبب غيابه إعلامياً قائلاً أنه لا يحب الظهور إعلامياً، طالما لا يوجد عمل جديد يتحدث عنه، وأنه لا يحتاج مقابلات إعلامية لا داعي لها.

وكشف حلمي علاقته بالرسم، وحلمه بتقديم معرض فني لرسوماته، موضحاً رغبته في رسم لـ100 لوحة بأحجام مختلفة، بدءاً من سم إلى 100 متر، ليضم المعرض لوحاته بكافة المقاسات المختلفة، مشيراً إلى أنه سيعكف على تنفيذ الفكرة على مدار عام كامل.

ويستعد حلمي لعرض مسرحية ميمو للمرة الثانية في السعودية، من 1 يونيو (حزيران)، إلى 5 يونيو (حزيران)، ضمن موسم جدة.

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