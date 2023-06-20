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الثلاثاء، 20-06-2023 11:46 ص

صورة - أحمد حلمي يروي موقفاً كوميدياً في رحلة سفاري

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الوكيل الإخباري- نشر الفنان أحمد حلمي، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور حكى بها قصة مداعبته لأحد القرود بشكل طريف أثناء رحلة سفاري له في إحدى المحميات الطبيعية بالمملكة العربية السعودية بعد انتهائه من العرض الثالث لمسرحيته "ميمو".

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وظهر القرد في الصورة وهو جالس فوق السيارة التي كان يستقلها حلمي في الرحلة، وهو ينظر إلى ثمرة موز كانت بيده.

وعلق حلمي على الصور بشكل مسلسل منذ شاهد القرد الموزة في يده ليبدأ في التعليق على الصور بطرافة، فكتب قائلاً على أول صورة: "شوفتها يا لئيم"، ثم تابع على الصورة الثانية "طب نقسمها"، وبعدها قال: "بس هتاكل مطرح بوقي"، لينزل القرد محاولاً أخد الموزة من خلف الزجاج فيعلق حلمي: "أصبر هفهمك"، فيبدأ القرد في التحرك بعيداً عن حلم الذي علق على ذلك ضاحكاً، ثم يكتب في الصورة الأخيرة على لسان القرد قائلاً: "غور مش عايز منك حاجة" ليرد عليه حلمي: "خدنا إيه من وشك لما تدينا قفاك".


ولقيت قصة حلمي مع القرد تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي علق بتعليقات طريفة وأبدى معظمهم إعجابه بتعليقات حلمي على الصور.

 

 


 

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