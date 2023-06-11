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الأحد، 11-06-2023 11:52 ص

أحمد حلمي بشخصية مختلفة في فيلمه الجديد

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الوكيل الإخباري- أكد مصدر مقرب من الفنان أحمد حلمي، أنه يستعد لتصوير فيلم سينمائي جديد، بعنوان "لسة حتة"، حيث يجسد من خلاله شخصية بلطجي يعاني من اضطرابات نفسية.

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وقال المصدر في تصريحات : "الفنان أحمد حلمي، سيظهر في فيلم "لسة حتة" بشخصية بلطجي، يواجه العديد المشاكل ويحاول حلها، كما يوّجه رسالة من خلال العمل بضرورة التصالح مع الذات ومواجهة الأزمات، وهذا كله في إطار من الكوميديا التي يشتهر بها بين جمهوره، وسيجمعه العمل لأول مرة بالمؤلف شريف نجيب وإنتاج "سينرجي".


وتابع المصدر: "أما فيلمه مع زوجته الفنانة منى زكي، فسيبدأ التحضير له خلال العام المقبل، وسيتم ترشيح الفنانين الذي سيشاركونه في بطولة فيلم "لسه حتة" استعداداً لبدء تصويره هذا العام، حيث كان من المُقرر أن تتم هذه الخطوة مطلع العام الجاري، لكن تم تأجيلها لأسباب غير معلومة".


يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي في السينما فيلم "واحد تاني" والذي عرض العام الماضي وحقق به نجاحاً كبيراً واستطاع أن يتصدر شباك التذاكر.

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