مخرج فيلم لأحمد حلمي يكشف مفاجأة بعد 12 عاماً

الوكيل الإخباري - كشف عمرو سلامة مخرج فيلم "صنع في مصر"، الذي قدّمه الفنان أحمد حلمي قبل 12 عاماً، عن مفاجأة كبيرة بعدما أعلن أنه خذل بطل العمل.

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وقال عمرو سلامة: "فيلم "صنع في مصر" بالنسبالي قصة خذلان، أنا حاسس إني خذلت أحمد حلمي والجمهور وخذلت نفسي، مش بقدر أشوف الفيلم خالص وبحسه قصة بائسة في حياتي، وعملّي عقدة في فترة من حياتي".



وأضاف: "أنا حاولت أصنع عمل بكل حب وإتقان، وكان في توقعي إنه هيعجب الناس، والفيلم دة مكنتش صادق في حبي له وأنا بعمله، ورغم كل دة، ما زلت مَدين للفيلم لأنه علّمني المفروض أبص للشغلانة إزاي، وعيشت بعد العمل دة مشاعر سلبية تجاه الصناعة وتجاه نفسي".



يُذكر أن فيلم "صنع في مصر" من إنتاج عام 2011، وهو بطولة: أحمد حلمي، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، إدوارد، نور عثمان...، ومن إخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شخصية "علاء الفارسي"، التي يجسدها أحمد حلمي، وهو يملك محلاً لألعاب الأطفال، لكن المحل لا يحقق نسبة مبيعات عالية، وذات يوم تتحقق أمنية شقيقته بأن يتحول شقيقها علاء إلى دبدوب، مما يعرّضه لمشاكل كثيرة بحياته، وتتوالى الأحداث في هذا السياق.



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