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السبت، 18-02-2023 03:38 م

أحمد حلمي يفاجئ الجمهور بأغنية "أرقص".. هل سيصبح مغنياً؟

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الوكيل الإخباري- يبدو أن النجاح الكبير لأغنية «الحركة دي» التي قدمها الفنان المصري أحمد حلمي، ضمن أحداث فيلم «واحد تاني» العام الماضي، وتصدر الأغنية «ترند» مواقع التواصل الاجتماعي، وتفوقها على أعمال غنائية كثيرة لمطربين فاعلين في الساحة الفنية، أغرى الفنان المصري لمعاودة الفكرة مع أحدث أعماله الفنية،مسرحية «ميمو» التي يبدأ عرضها ولمدة 10 أيام ضمن فعاليات «موسم الرياض» على مسرح بكر الشندي في بوليفارد رياض ستي، اعتباراً من مساء الاثنين المقبل.

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وطرح حلمي الأغنية التي سيقدمها ضمن العرض المسرحي، رسمياً عبر منصة «يويتوب» كأغنية كاملة وهي من كلمات: فيليبينو، وألحان: أحمد طارق يحيى، وتوزيع: أحمد طارق يحيى - اسماعيل نصرت، وميكس وماستر: هاني محروس.


وروج حلمي لأغنيته الجديدة من خلال نشر مقطع منها عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام»، وعلّق عليه قائلاً: «أغنية أرقص من مسرحية ميمو»، وظهر حلمي خلال مقطع الفيديو داخل سيارة ميكروباص وسط الكثير من الأشخاص وهو يغني ويشجعهم على الرقص.

وتشهد المسرحية عودة حلمي للعروض المسرحية، بعد غياب 22 عاماً، منذ أن قدم مسرحيته الوحيدة «حكيم عيون» عام 2001 مع الفنان الراحل علاء ولي الدين وكريم عبد العزيز وحجاج عبد العظيم.

 

 

زهرة الخليج

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