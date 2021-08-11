أحمد زاهر يوضح حقيقة الاعتداء على أحد الأشخاص في جنازة دلال عبد العزيز

الوكيل الإخباري - كشف الفنان أحمد زاهر حقيقة ما تردد عن مشادة حدثت بينه وبين أحد الأشخاص خلال حضور جنازة الفنانة دلال عبد العزيز، وانفعاله عليه خلال تصويره مع ابنتيه.

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وكتب زاهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ما تردد عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن الجميع كان حاضرًا وشهدوا على عدم صحة واقعة الاعتداء على أحد الأشخاص خلال حضوره جنازة دلال عبد العزيز.



وأضاف: شكرا لكل الأساتذة الصحفيين المحترمين الصادقين اللي مقدروش يستحملوا الكذب والافتراء اللي حصل في حقي وكتبوا الحقيقة واللي شافوه بعينهم وسبحان الله صدفة عظيمة من رب العالمين أن يكونوا موجودين في هذه اللحظة، وشافوا كل حاجة بعنيهم شكرا ليكم يا أساتذة يا محترمين.

المصدر - لها