الخميس 17-03-2022
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الخميس، 17-03-2022 01:28 م

أحمد صلاح حسني يحتفل مع محاربات السرطان بعيد الأم - صور

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الوكيل الإخباري - تزامنا مع فاعليات أحد مستشفيات علاج سرطان الثدي لدى السيدات، بعيد الأم دعم الفنان أحمد صلاح حسني، نزيلات المستشفى المصابات خلال زيارته التي قام بها لهن لرفع الروح المعنوية لديهن والاحتفال بهنفي هذه المناسبة.

وتفقد حسني آخر ما وصلت إليه أعمال الإنشاءات بالمستشفى على أرض الواقع فضلاً عن مشاهدته عدة فيديوهات تعريفية وعرضا تفصيليا عن قصة إنشاء المستشفى، وما تقدمه من خدمات نوعية من كشف مبكر وعلاج دوائي ودعم نفسي لكل السيدات في كافة محافظات مصر دون أي تفرقة.

وحرص أحمد صلاح حسني على لقاء المحاربات للمرض والتقاط الصور التذكارية معهن والسماع لقصصهن وقدم لهن كلمات التشجيع والدعم قائلًا: "أنتم أهم حاجة في حياة كل حد في عيلتكم وأنا شايف في كل واحدة فيكم أمي بشكل مختلف.. أنا سعيد إني معاكم وهاكون دايماً موجود في أي وقت وهاكرر الزيارة وهاكون وسطكم في أي احتفال وفي أي وقت تحتاجوني فيه".

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