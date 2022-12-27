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الثلاثاء، 27-12-2022 09:13 ص

أحمد عز يقدم جديده الفني في السعودية

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الوكيل الإخباري-قال مصدر أن الفنان أحمد عز سوف يطير إلى مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء لعرض مسرحيته الجديدة في "موسم الرياض" بعد انتهائه من البروفات الخاصة بالمسرحية هو وفريق العمل، حيث تضم المسرحية بجانب عز كلاً من: تارا عماد، سيد رجب، شيماء سيف، ومصطفى غريب.

وسوف يبدأ عرض المسرحية، التي لم يستقر صنّاعها بعد على اسمها النهائي، يوم الجمعة المقبل ولمدة خمسة أيام يعود بعدها عز إلى القاهرة لاستئناف نشاطه الفني وفقا لـ " لها "

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وكان قد تم تأجيل تصوير فيلم "الملجأ" الذي يقوم ببطولته أحمد عز بسبب زيادة التكلفة المادية الخاصة بإنشاءات الديكورات الخاصة بالفيلم، الذي تدور أحداثه في حقبة زمنية تاريخية وكان سيخرجه المخرج شريف عرفة، وأكدت أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها غالبية دول العالم أدت إلى الزيادة الضخمة في الميزانية، لأن الفيلم سيصوّر في دول عدة.

 




 




 

 


 

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