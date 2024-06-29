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السبت، 29-06-2024 01:26 م

أحمد عز يكشف أعظم خطأ ارتكبه في حياته

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الوكيل الإخباري- تحدث أحمد عز عن معاناة والدته مع مرض السرطان في بودكاست عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وسرعان ما تصدر حديثه عن وفاة والدته ترند المنصات، إذ أشار عز إلى أنه ارتكب أكبر خطأ في حياته بعد رحيلها بـ 24 ساعة، حيث قرر النزول لموقع تصوير فيلمه الجديد "مسجون ترانزيت" في محاولة لتجاوز أحزانه، ولكنه أدرك خطأه حينما انتهى من التصوير وعاد لمنزله.

 

وواصل عز حديثه قائلاً: "بعد وفاتها شعرت بأني فاضي وليس لي ضهر ولا سند، وتعرضت لهزة نفسية لازمتني لمدة ثلاث سنوات".


وأكد عز أن دعوات والدته كانت وراء النجاحات التي حققها، متابعًا: "الكرم والنجاح وحب الناس دي دعوات أمي الله يرحمها".


يُذكر أنه يعرض لأحمد عز حالياً فيلم "ولاد رزق 3 ... القاضية" الذي يتصدر شباك التذاكر في مصر.

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