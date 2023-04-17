الإثنين 17-04-2023
الوكيل الاخباري

بعد انهيارات البنوك .. أوروبا تعزز أدوات التعامل مع الأزمات المصرفية

الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي في لندن

الذهب عالمياً يبدأ تداولات الأسبوع على ارتفاع

الجامعة العربية : الإفراج عن الأسرى باليمن خطوة إيجابية لبناء الثقة

بدء إجراءات تنفيذ قرار استيراد الرؤوس القاطرة بعمر أصغر من 8 سنوات

ايش بدنا نلبس؟ الأرصاد تصدر تقريراً خاصاً بأجواء العيد

الجيش السوداني ينفي سيطرة العدو على القيادة العامة

نمو تجارة الأردن وقطر 6.5%

منح دراسية مقدمة من وزارة السياحة الرومانية لجميع البرامج الدراسية

طهران تعلن عن موعد إعادة فتح سفارتي إيران والسعودية

الإثنين، 17-04-2023 01:12 م

أحمد غزي يكشف كواليس مشهد موته في "ضرب نار"

11111


الوكيل الإخباري- بعد الضجة التي رافقت دوره في مسلسل "ضرب نار"، تحدث الممثل أحمد غزي عن العمل الرمضاني الذي يتصدّر نسبة المشاهدات بين الأعمال المصرية، معبراً عن سعادته من ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها.

وعبّر الشاب في لقاء مع برنامج "ET بالعربي" عن سعادته بالنجاح الذي يحققه المسلسل وبتعاطف الجمهور مع شخصية "طارق" وحزنه بعد وفاته، قائلاً: "هذا موضوع مهم جداً بالنسبة لي، ودليل على وصول الشخصية بشكل صحيح للناس بعد العمل عليها".

وعن كواليس تصوير المشهد الذي جمعه بالنجمة ياسمين عبد العزيز بعد وفاته بسبب المخدرات، أكد أن الكواليس كانت صعبة جداً، وأنه لم يرً ياسمين قبل المشهد، قائلاً: "وصلت قبل المشهد بنصف ساعة، وجلست أنتظر وقررت أن أنفصل عن المحيط الخارجي تماماً".

مسلسل "ضرب نار" من بطولة: ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، أحمد بدير، سهير المرشدي، انتصار، ومجموعة كبيرة من النجوم، وهو تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري. وينتمي إلى أعمال الدراما الشعبية في إطار من التشويق والحماسة.

اضافة اعلان

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
444444

نادين خوري ترعب فريق العمل في كواليس العربجي .. اليكم ماذا حصل !

maxresdefault (1)

سلوى عثمان تحرق احداث جعفر العمدة القادمة وكيف سيلتقي بابنه !

4202316848838182796

فيديو مفاجئ.. نهاية "جعفر العمدة" تتغير بسبب توقعات الجمهور

44444

رامز جلال يسخر من أحمد حاتم ويجبره على هذا الأمر !

6666666

فيديو - روجينا تحتفل بيوم ميلادها بملابس "ستهم"

66666666666

وفاة الفنان اللبناني جيرار أفيديسيان

أخبار متعلقة
Doc-P-444588-638166388390210270

كاريس بشار كادت تفقد وعيها في مسلسل "النار بالنار"

860724_original

روجينا تكشف كواليس التجربة الأولى لابنتها في "ستهم"

ebeaad5683d0c27f99cd8869c91b8f0b5988063a-030423195340

أحمد العوضي يوضح سبب تكرار تعاونه مع زوجته في "ضرب نار"

S_926392_original

ياسمين عبد العزيز تمازح رضوى الشربيني بمشهد "مستفز"

11111111111

أحمد العوضي يوجّه رسالة الى رضوى الشربيني بعد تحريضها لياسمين عبد العزيز

11111111111111

مشهد من ضرب نار يثير تعاطف المشاهدين -فيديو