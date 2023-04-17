أحمد غزي يكشف كواليس مشهد موته في "ضرب نار"

الوكيل الإخباري- بعد الضجة التي رافقت دوره في مسلسل "ضرب نار"، تحدث الممثل أحمد غزي عن العمل الرمضاني الذي يتصدّر نسبة المشاهدات بين الأعمال المصرية، معبراً عن سعادته من ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها.



وعبّر الشاب في لقاء مع برنامج "ET بالعربي" عن سعادته بالنجاح الذي يحققه المسلسل وبتعاطف الجمهور مع شخصية "طارق" وحزنه بعد وفاته، قائلاً: "هذا موضوع مهم جداً بالنسبة لي، ودليل على وصول الشخصية بشكل صحيح للناس بعد العمل عليها".



وعن كواليس تصوير المشهد الذي جمعه بالنجمة ياسمين عبد العزيز بعد وفاته بسبب المخدرات، أكد أن الكواليس كانت صعبة جداً، وأنه لم يرً ياسمين قبل المشهد، قائلاً: "وصلت قبل المشهد بنصف ساعة، وجلست أنتظر وقررت أن أنفصل عن المحيط الخارجي تماماً".



مسلسل "ضرب نار" من بطولة: ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، أحمد بدير، سهير المرشدي، انتصار، ومجموعة كبيرة من النجوم، وهو تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري. وينتمي إلى أعمال الدراما الشعبية في إطار من التشويق والحماسة.

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