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الخميس، 13-04-2023 03:07 م

أحمد فهيم: خالد صالح قدوتي في الحياة

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الوكيل الإخباري - أكد الفنان أحمد فهيم، أن خاله الفنان الراحل خالد صالح هو السبب في تعلمه مهنة التمثيل، ويعتبره قدوته ومثله الأعلى في الحياة.

وقال أحمد فهيم، خلال لقائه في برنامج تفاعلكم: قدوتي في الحياة هو خالي خالد صالح، اتعملت أصل الحكاية والشغلانة منه لأنه طول الوقت كان بينصحني.

وعن النصائح التي كان يقدمها له خالد صالح، أوضح أحمد فهيم: كان دائما يقولي متعملش حاجة أنت مش قدها، ومتعملش لقاء تليفزيوني وأنت محدش يعرفك، ومتقبلش دور كبير وأنت مش قده، ويمكن ده اللي سبب تأخيري شوية. 

كما تطرق أحمد فهيم، في الحديث عن رودو فعل الجمهور، حول دوره في مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، والذي يعرض حاليا عبر شاشة قنوات DMC، وعلق: سعيد جدًا بردود فعل الجمهور عن دوري في مسلسل جعفر العمدة، والناس فرحانة ومتفاعلة مع الحدث وعايشة الحكاية معانا.

واستكمل أحمد فهيم حديثه، وأضاف: الهدف من التفاعل أننا نحس أن الجمهور متوحد مع الشخصيات، ويا رب نكون صادقين وقدرنا  نوصل مشاعرنا الحقيقة اللي كانت داخل العمل.

يذكر أن خطف أحمد فهيم، أنظار الجمهور بدور سيد في مسلسل جعفر العمدة، الذي يخوض به السباق الرمضاني 2023، جعفر العمد هو الشخصية التي يجسدها محمد رمضان، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ فإنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك. 

القاهرة24

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