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السبت، 15-10-2022 02:50 م

أحمد ماهر يهاجم منتقدي حسين فهمي لـ رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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الوكيل الإخباري - هاجم الممثل المصري أحمد ماهر منتقدي الممثل حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال44 واعتبر هذا المنطق متدنياً.

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وقال ماهر، في تصريحات صحافية، لا بد أن يصمت كل شخص لا يعرف قيمة وثقافة وتاريخ حسين فهمي.

 

وكشف ماهر انه سيحضر فعاليات المهرجان اذا كان متواجداً في القاهرة دعماً لصديقه حسين فهمي، الممثل المنشغل بمسرحية "عاشق ومداح" لم يتمكن من حضور مهرجان القاهرة للدراما.

 

الفن 

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