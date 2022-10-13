حسين فهمي يكشف شخصيته في أول مسلسل قصير 'عودة البارون'-فيديو

الوكيل الإخباري - كشف حسين فهمي تشخصيته في مسلسل "عودة البارون"، الذي يُعد أول تجربة مسلسلات قصيرة له، في 15 حلقة يغلب عليها الغموض والإثارة، ومن المقرر عرضه قريباً.

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وقال فهمي إن شخصية "البارون" استهوته، للغموض والإثارة التي تطغى عليها، فهو يعود لمصر بعد سنوات بخطة يسعى لتنفيذها، ويجمع مجموعة شباب ويحقق أحلامهم، دون معرفة سبب تصرفاته الغريبة وخطته، والتي يكشها في نهاية الحلقات.



وعن تشابه شخصية البارون، النبيلة والارستقراطية، مع شخصيته الحقيقية، علق حسين فهمي مازحاً: "دي صفات وراثية فيا".

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