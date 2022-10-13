الخميس 13-10-2022
الوكيل الاخباري

الملك يتفقد محطة اوهيدة الزراعية بالبادية الجنوبية ويعدّها نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص

فعاليّات توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى الجامعة

يوم مفتوح باليرموك لطلبة معهد الخرسانة الأميركي في الجامعات الأردنية

عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية العراقية

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

الخميس، 13-10-2022 03:50 م

حسين فهمي يكشف شخصيته في أول مسلسل قصير 'عودة البارون'-فيديو

000-1-730x438


الوكيل الإخباري - كشف حسين فهمي تشخصيته في مسلسل "عودة البارون"، الذي يُعد أول تجربة مسلسلات قصيرة له، في 15 حلقة يغلب عليها الغموض والإثارة، ومن المقرر عرضه قريباً.

اضافة اعلان


وقال فهمي إن شخصية "البارون" استهوته، للغموض والإثارة التي تطغى عليها، فهو يعود لمصر بعد سنوات بخطة يسعى لتنفيذها، ويجمع مجموعة شباب ويحقق أحلامهم، دون معرفة سبب تصرفاته الغريبة وخطته، والتي يكشها في نهاية الحلقات.


وعن تشابه شخصية البارون، النبيلة والارستقراطية، مع شخصيته الحقيقية، علق حسين فهمي مازحاً: "دي صفات وراثية فيا".

 

 

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
360211_0

شيرين تكشف سرا عن سبب حلاقة شعرها -فيديو

384700_55_1665604917

أسرة الراحل سمير صبري تنفي عرض شقته للبيع

115455

رابح صقر يحصد الملايين في أغنية تركي آل الشيخ -فيديو

9ba44865-b78d-40e1-98c6-17d3659b6a1a

ياسمين صبري خارج السباق الرمضاني مجددا

174806

نادين الراسي تبتعد عن أجواء الحزن بعد وفاة شقيقها بهذه الطريقة

لبنانييان-ظهرا-في-_الفصول-الأربعة_-وتحولا-إلى-نجمين..-من-هما؟

أبطال مسلسل الفصول الأربعة .. منهم من رحل عن عالمنا ومنهم من إعتزل التمثيل

أخبار متعلقة
فنان-العرب-محمد-عبده

فيديو طريف لمحمد عبده يمازح جمهوره بعد سؤال غريب من احدى متابعيه

286551

عمل جديد للفنان حسين فهمي في رمضان المقبل

202006260926182618

فيديو ..تامر حسني يكشف عن مشهده المفضل من فيلم " بحبك "

1663474091_1-780x470

بعد يوم على انفصالهما .. رامي جمال وزوجته يعودان لبعضهما