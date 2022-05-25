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الأربعاء، 25-05-2022 11:47 ص

أديل على قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة لعام 2022

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الوكيل الإخباري - احتلت المغنية البريطانية أديل مركزًا ضمن قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2022 وهي القائمة السنوية التي تحتفل بإنجازات الفنانين والشخصيات العامة والرموز والسياسيين والرواد في مجالات مختلفة ممن أثروا الحياة العامة وتركوا تأثيرًاً مهمًاً على مدار العام.

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وجاء مركز المغنية أديل بالقائمة في فئة “رموز”، بمعية المغنية الأميركية “ماري جي بلايج”، فيما جاءت أسماء كل من المغني جون باتيست، والمغنية ميراندا لامبرت والممثلة الأميركية زيندايا ضمن فئة “المبدعين”، فيما تكونت فئة “الفنانين” من “أريانا ديبوز” و”جازمين سولفن”، وفئة الرواد اختير العازف أحمد خالد طومسون الشهير بـ Questlove، الذي فاز بأوسكار 2021.


كما تضمنت القائمة أسماء سياسية منها، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الأميركي جو بايدن، وسيجتمع المكرمون هذا العام للاحتفاء بإنجازاتهم في مجلة تايم، الخميس، 9 يونيو.


وتجدر الإشارة إلى أن المغنية أديل قد أصدرت في 2021 ألبوم 30، الذي احتوى على الكثير من الأغاني التي حققت نجاحًا اكبيرًا استلهمت جلها من واقعة انفصالها عن زوجها السابق.

 

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