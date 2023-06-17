أسامة الرحباني: لا أمانع إعادة تقديم أغاني فيروز على طريقة cover

الوكيل الإخباري- أوضح الموسيقار اللبناني أسامة الرحباني، وجهة نظره في إعادة تقديم الفنانة اللبنانية هبة طوجي، أغاني للفنانة فيروز، على طريقة cover.

اضافة اعلان



وأشار أسامة الرحباني إلى أنه لا يعني له إعادة تقديم أغنية للسيدة فيروز، فهو يعتبرها والأخوين رحباني عباقرة وشقوا طريقًا وأسلوبًا، يسير عليه ولكن بأسلوبه وشخصيته المنفردة، كما أنهم مصدر إلهامه.



وأضاف أسامة الرحباني: من الممكن أن تغني هبة لهم في حفلاتها، ولكن لا يعني لي إعادة تقديم أغنية.



وأكد أسامة على أنه غير ممانع إعادة تقديم الأغاني على طريقة cover، حيث إنهما قاما بفعل ذلك مؤخرًا، وأعادت هبة طوجي تقديم أغنية للفنانة البلجيكية جاك بريل، وذلك في ألبومها الجديد بعد سنين والأغنية هي عاشقين كبار، مشيرًا إلى أنه سعى للحصول على الموافقة من جاك ما يقرب من عام ونصف.



وأحيت الفنانة هبة طوجي، أولى حفلاتها في دار الأوبرا المصرية بالأمس على المسرح الكبير، وذلك تحت إشراف أسامة الرحباني موسيقيًا، ومع المايسترو أحمد عويضة.



القاهرة24