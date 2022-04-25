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الإثنين، 25-04-2022 10:53 ص

أسرة سمية الخشاب تعتدي على الصحافيين في جنازة والدتها

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الوكيل الإخباري - شيعت أمس (الأحد) الفنانة سمية الخشاب جثمان والدتها إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في منطقة المنارة بوسط محافظة الإسكندرية، وسط حضور كبير من الأهل والجيران وأفراد الأسرة، في غياب تام من الفنانين.

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وشهدت مراسم تشييع الجثمان الاعتداء على الصحافيين الذين حضروا لتغطية الحدث، من قبل عدد من أقارب الفنانة سمية الخشاب، رافضين قيامهم بعملهم، ونظراً لرفض أفراد الأسرة، وجود أي من الصحافيين للتغطية الإعلامية للجنازة، تعدى بعضهم بالسباب على الصحافيين، وذلك في غياب للفنانة التي كانت بجوار جثمان والدتها في الصفوف الأمامية للجنازة.

 

الأمر اللافت في الجنازة كان غياب الفنانين، حيث بدأت مراسم تشييع جثمانها، في حضور محدود لأفراد العائلة والمقربين.

 

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