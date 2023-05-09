أصالة تثير الجدل بحذف صور حفلها في القاهرة!

الوكيل الإخباري- قامت الفنانة السورية أصالة نصري، بحذف جميع الصور والمنشورات الخاصة بالحفل الذي أحيته في القاهرة يوم الجمعة 5 أيار، من صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، الامر الذي فاجأ جمهورها، خصوصا انها لم تنشر أي صور عبر صفحتها على "إنستغرام" أو "تويتر".



وقد اثارت اصالة الجدل بهذه الخطوة، ما عرّضها لانتقادات من متابعيها، حيث طالب البعض بإلغاء متابعتها.

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وفي سياق متصل، كانت الفنانة السوري قد وجهت رسالة لمنتقديها، خلال كلمة القتها على المسرح اثناء حفلها، قالت فيها: "أولادي يتحدثون باللهجة المصرية وأصحابهم كلهم مصريون، وأنا أفتخر بالفن المصري، ومفيش بني آدم ينكر فضل مصر".



وكانت قد أعلنت أصالة، عن تبرعها بأجرها في الحفل للمؤسسات الخيرية بجانب رعاية السوريين في مصر.

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