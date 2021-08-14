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السبت، 14-08-2021 10:45 ص

أغنية هو نفس الشوق تبكي أنغام على المسرح - فيديو

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الوكيل الإخباري - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من حفل الفنانة المصرية أنغام في الشرقية، وقد عبر المتابعون عن حماسهم الشديد لمتابعة وقائع الحفل.

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وظهرت أنغام في احدى الفيديوهات وهي متأثرة اثناء ادائها اغنية هو نفس الشوق التي سبق ان بكت وهي تؤديها على المسرح في حفلات سابقة.


الجدير ذكره ان اغنية "هو نفس الشوق تتضمن معان درامية ورومانسية، وهي من كلمات اسامة مصطفى والحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي، ميكس ومسترينغ امير محروس، وكانت قد صورتها أنغام مع المخرج عادل جمال.

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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