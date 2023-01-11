أكرم السعدني عن عادل امام : زرته من 3 أيام وليس مصاباً بالزهايمر

الوكيل الإخباري-كشف الكاتب أكرم السعدني؛ تفاصيل زيارته للزعيم عادل إمام خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة.

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وقال أكرم السعدني خلال مداخلة هاتفية في برنامج حديث القاهرة، تقديم الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر شاشة القاهرة والناس: عادل إمام معندوش زهايمر، وكنت في زيارته من 3 أيام، وتناولنا الحلويات مع بعض، وهو بصحة جيدة.



وتابع السعدني: " صاحب شائعة مرضه لا يعرفه، ولا عمره قعد معاه هو فقط تطوع بترويج كاذب، وأسعد لحظات الزعيم حاليًا عندما يجلس مع أحفاده.



القاهرة 24

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