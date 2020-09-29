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الثلاثاء، 29-09-2020 11:57 ص

أمل عرفة تفاجئ الجميع بصورة من طفولتها

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الوكيل الإخباري_ شاركت الفنانة السورية أمل عرفة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام " صورة قديمة لها.

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حيث ظهرت فيها وهي طفلة في سنوات عمرها الأولى وأرفقتها بصورة أخرى لابنتها مريم في المرحلة العمرية نفسها.


وارفقت الصورة بتعليق قالت فيه : " لما كنَّا أنا وبنتي مريم صغار بنفس العمر أعز أصحاب".

 

ولاقت الصورة تفاعل كبير من متابعيها خلال ساعات قليلة لتتجاوز الـ 30 ألف إعجاب ، حيث بدا الشبه الكبير في الصورتين بينها وبين ابنتها .

 

 

 

المصدر : لها 

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