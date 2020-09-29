أمل عرفة تفاجئ الجميع بصورة من طفولتها

الوكيل الإخباري_ شاركت الفنانة السورية أمل عرفة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام " صورة قديمة لها.

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حيث ظهرت فيها وهي طفلة في سنوات عمرها الأولى وأرفقتها بصورة أخرى لابنتها مريم في المرحلة العمرية نفسها.





وارفقت الصورة بتعليق قالت فيه : " لما كنَّا أنا وبنتي مريم صغار بنفس العمر أعز أصحاب".

ولاقت الصورة تفاعل كبير من متابعيها خلال ساعات قليلة لتتجاوز الـ 30 ألف إعجاب ، حيث بدا الشبه الكبير في الصورتين بينها وبين ابنتها .

المصدر : لها

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