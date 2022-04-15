الجمعة 15-04-2022
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الجمعة، 15-04-2022 09:00 م

أم بشير ترد على الجدل بعد طلب الشيخ عبدالعليم الزواج منها

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الوكيل الإخباري - علقت الفنانة السورية سحر فوزي المعروفة بـ "أم بشير" في مسلسل باب الحارة 12، على الجدل والسخرية التي رافقت مشهدها مع الفنان عادل علي.

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حيث تعرض مشهد لقاء الشيخ عبدالعليم مع أم بشير أمام منزلها من أجل طلب يدها للزواج لزوبعة من الانتقادات والسخرية على منصات التواصل.


وقالت فوزي:" إن الجدل حول المشهد غير مبرر، لأنه مشهد وموقف عادي جداً ولا يحتاج لكل تلك الضجة".


وأضافت : "اولا المشهد من مسلسل، ثانيا وإذا كان شيخاً، أليس له الحق بالزواج من أرملة؟ فانا لا ادري لماذا كل هذه الضجة والردود".


وأكملت بالقول: "هي ارملة وهو رجل، وفي الشرع بالدين الإسلامي يحق له الزواج، انا اعتبر ان الموضوع قد اخذ اكثر من حجمه".




 




 

 


 

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