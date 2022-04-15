أم بشير ترد على الجدل بعد طلب الشيخ عبدالعليم الزواج منها

الوكيل الإخباري - علقت الفنانة السورية سحر فوزي المعروفة بـ "أم بشير" في مسلسل باب الحارة 12، على الجدل والسخرية التي رافقت مشهدها مع الفنان عادل علي.

اضافة اعلان



حيث تعرض مشهد لقاء الشيخ عبدالعليم مع أم بشير أمام منزلها من أجل طلب يدها للزواج لزوبعة من الانتقادات والسخرية على منصات التواصل.



وقالت فوزي:" إن الجدل حول المشهد غير مبرر، لأنه مشهد وموقف عادي جداً ولا يحتاج لكل تلك الضجة".



وأضافت : "اولا المشهد من مسلسل، ثانيا وإذا كان شيخاً، أليس له الحق بالزواج من أرملة؟ فانا لا ادري لماذا كل هذه الضجة والردود".



وأكملت بالقول: "هي ارملة وهو رجل، وفي الشرع بالدين الإسلامي يحق له الزواج، انا اعتبر ان الموضوع قد اخذ اكثر من حجمه".







