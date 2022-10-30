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الأحد، 30-10-2022 12:09 م

أنت الحب.. كيف تذكرت نادين الراسي شقيقها جورج في أحدث ظهور-صور

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الوكيل الإخباري - نشرت النجمة نادين الراسي لقطات من أحدث ظهور لها بفستان أسود وحرصت على وضع لافتة تحمل صورة شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي الذي توفي مؤخرًا في حادث سيارة أليم راح ضحيتة هو وصديقته.

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وعلقت نادين الراسي على الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على انستقرام قائلة: «بالصلاة ما في مُستحيل»، في إشارة إلى أنها تُصلي ليُغفر لشقيقها ولم تنساه، وهو بالفعل ما تقوم به دائمًا منذ وفاة الأخير.

 

 

 

 

سيدتي 

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