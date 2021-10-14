أنجلينا جولي تحرم أبنائها من الميراث باستثناء ابنها الأكبر .. فما السبب؟

الوكيل الإخباري - أوصت النجمة العالمية أنجلينا جولي بحرمان خمسة من أبنائها من الميراث، وذلك لرفضهم إنفصالها عن النجم العالمي براد بيت.

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كما أوصت بأن تذهب ثروتها كاملة لابنها الأكبر مادوكس، الذي يبلغ من العمر 17 عاما، ، بحسب موقع "بيزنيس تايمز.

فتتوزّع ثروة جولي ما بين أموال وعقارات والتي تقدر بحوالى 120 مليون دولار.



ويشار إلى أنها تملك منزلاً بالمشاركة مع براد ويقدر سعره بـ60 مليون دولار.



وكانت أعلنت مجلة فوربس العالمية أن انجلينا احتلت المركز الـ74 في قائمة المشاهير الأعلى أجرا عام 2014.

المصدر - الفن

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