أهم مشاهير الفن الذين أصيبوا بالخرف

الوكيل الإخباري- يعد مرض ألزهايمر أو الخرف أحد أكثر الأمراض التي تصيب الإنسان في مرحلة الشيخوخة، ويمكن أن يؤثر هذا المرض على أي شخص مع التقدم في العمر.



فيما يلي قائمة بمشاهير الفن الذين أصيبوا بمرض الخرف، وفق ما أورد موقع “وندر وال” الإلكتروني:



الممثل الأمريكي بروس ويليس

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أعلنت عائلة الممثل الأمريكي المشهور بروس ويليس، البالغ من العمر 67 عاماً، يوم الخميس، عن إصابته بالخرف الجبهي الصدغي، بعدما تم تشخيص إصابته سابقاً بالحبسة الكلامية، وهي حالة تؤثر على قدراته المعرفية.

وأعربت عائلة الممثل عن امتنانها للأشخاص الذين أعربوا عن تعاطفهم مع ويليس بعد نشر أخبار إصابته بالمرض.



الممثل الأمريكي آل براون

توفي في لاس فيغاس في 13 يناير 2023، بعد معركة مع مرض ألزهايمر. كان الممثل، وهو محارب قديم في سلاح الجو الأمريكي، يبلغ من العمر 29 عاماً عندما بدأ مسيرته الفنية في هوليوود وتوفي عن عمر 83 عاماً.



الممثل الأمريكي جو إي تاتا

اشتهر بلعب دور مالك بيت الخوخ المحبوب في "بيفرلي هيلز، توفي في أغسطس 2022 بعد معركة استمرت لسنوات مع مرض ألزهايمر الذي تم تشخيص إصابته به في عام 2018.



الممثل الأمريكي ديفيد بيرني

لعب دور البطولة إلى جانب زوجته السابقة ميرديث باكستر في المسرحية الهزلية “بريدجيت تحب بيرني”، وعانى من مرض ألزهايمر في السنوات الأخيرة من حياته. كشفت شريكته والمسؤولة عن رعايته، ميشيل روبرج، عن تشخيص إصابته بالمرض في ديسمبر 2017، وأكدت صحيفة نيويورك تايمز أن وفاته في أبريل 2022 كانت بسبب المرض.



الممثل الأمريكي سيدني بواتيه

في يناير 2022، بعد أسبوعين من وفاته عن عمر يناهز 94 عاماً في منزله في بيفرلي هيلز، تم إصدار شهادة وفاة للممثل الحائز على جائزة الأوسكار سيدني بواتييه. وكشفت الشهادة أنه توفي بسبب قصور في القلب الذي نجم عن الخرف وسرطان البروستاتا.



المغني توني بينيت

فاز المغني الأسطوري بجائزة غرامي 18 مرة، وأصيب بمرض ألزهايمر في عام 2016 وتوفي بعدها بعدة سنوات.



الممثلة ريتا هايورث

بعد عقدين من المعاناة من الأعراض، تم تشخيص ريتا هايورث بمرض ألزهايمر في عام 1980، وفارقت الحياة في عام 1987، وتم نشر خبر إصابتها بالمرض للعامة مما ساهم في زيادة الوعي بالمرض بشكل كبير.



الممثل تشارلتون هيستون

في عام 2002، أعلن الممثل تشارلتون هيستون الحائز على جائزة الأوسكار أن الأطباء أكدوا أنه يعاني من أعراض تتفق مع مرض ألزهايمر، قبل أن يتم تأكيد إصابته بالمرض. توفي تشارلتون هيستون في عام 2008.



الممثل الكوميدي جين وايلد

لم يعرف العالم أنه يعاني من مرض ألزهايمر إلا بعد وفاته عام 2016. عندما توفي، كشفت عائلته أنه تم تشخيص حالته قبل ثلاث سنوات ولكنه اختار عدم الكشف عن مرضه لأنه لا يريد أن يخيب أمل الكثير من الأطفال الصغار الذين ترتسم على وجههم البسمة والسعادة بسببه.



المغني غلين كامبل

أعلن نجم موسيقى الريف غلين كامبل في عام 2011 أنه مصاب بمرض ألزهايمر، وعلى الرغم من أنه كافح لتذكر الكثير من الأشياء، إلا أنه لم يفقد القدرة على العزف على الجيتار. لعب غلين دور البطولة أيضاً في فيلم وثائقي عام 2014 يركز على رحلته الأخيرة وكيف تعامل مع مرضه. توفي في عام 2017، بعد ست سنوات من تشخيصه.



الممثل تشارلز برونسون

عانى من مرض ألزهايمر في السنوات الأخيرة من حياته، وذكرت صحيفة ديلي ميل أن عائلته أكدت التشخيص في عام 2001، وتوفي برونسون عام 2003.

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