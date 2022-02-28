أول تعليق لسماح أنور على حالة سمير صبري الصحية

الوكيل الإخباري - رغم الكشف عن حالة الفنان الكبير سمير صبري الصحية وأنه سيخضع لجراحة دقيقة في القلب خلال ساعات، لم تعلّق الفنانة سماح أنور على حالته إلا يوم أمس الأحد، حيث دعت له بالشفاء، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك"، قالت فيه: "هتقوم وهتنور الدنيا بقلبك الصافي، ونفسك الطيبة، وعطاءك وحبك للحياة، هتقوم يا سمير، وحياة كل الخير اللي بينك وبين ربنا، بإذنه ورعايته ودعائنا في كل وقت وصلاة، إن شاء الله هتقوم".



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وكان سمير صبري قد كشف أخيراً عن أسرار علاقته العاطفية بالفنانة سماح أنور، مؤكداً أنه أحبّها ولكنه لم يتمكن من الزواج بها، لأسباب كثيرة.

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