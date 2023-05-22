أول تعليق لعلا غانم على شائعة وفاتها

الوكيل الإخباري- انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن وفاة الفنانة علا غانم بشكل مفاجئ، الأمر الذي أصاب الجمهور بالدهشة، خاصةً أنه قبل أيام قليلة كانت قد انتشرت صور من كواليس تحضيرات الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" وظهرت فيها علا بصحة جيدة.

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وفي تعليقها الأول على أخبار وفاتها، قالت علا غانم في تصريح خاص لموقع"لها": "حسبي الله ونِعم الوكيل، أنا مش عارفة الناس دي عايزين مني إيه؟ الحمد لله أنا كويسة وحية أرزق".



وكانت علا غانم قد تصدّرت محركات البحث في "غوغل"؛ بعد بحث الجمهور عن أخبار حول حقيقة وفاتها عن عمر ناهز 51 عاماً بشكل مفاجئ، وذلك بعدما تعرّضت للعديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، علماً أن هذه هي المرة الثانية التي تنتشر فيها أنباء عن وفاتها منذ بداية مشوارها الفني.

